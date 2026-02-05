Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΡΙΑ
Χέρι και στα πετρέλαια της Συρίας βάζει η «Chevron»

Η συριακή κρατική εταιρεία πετρελαίου υπέγραψε χτες μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ και το Κατάρ για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya», το μνημόνιο υπεγράφη από εκπρόσωπο της «Συριακής Πετρελαϊκής Εταιρείας», στέλεχος της αμερικανικής εταιρείας πετρελαίου «Chevron» και την εταιρεία «Power International Holding» από το Κατάρ, παρουσία του (πανταχού παρόντα) Αμερικανού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η συμφωνία επιδιώκει την ενίσχυση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στον τομέα της Ενέργειας και θα καλύψει τη συνεργασία σε υπεράκτιες έρευνες για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα εγχώρια ύδατα της Συρίας.

Αργότερα χτες το βράδυ εκπρόσωπος της CENTCOM (Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή) ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πέντε επιθέσεις εναντίον τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία τις προηγούμενες μέρες, μεταξύ 27/1 και 2/2.

    

