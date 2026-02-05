ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

«Πολύ καλή συνάντηση» με επίκεντρο και την Ενέργεια

Τον Κολομβιανό ομόλογό του υποδέχτηκε προχτές στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος,, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ ιεραρχούν την ολόπλευρη αναβάθμιση της επιρροής τους στο δυτικό ημισφαίριο, για να αναχαιτίσουν την ταχεία διείσδυση της Κίνας στην αυλή τους.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Μου φαίνεται ότι έμεινα έκπληκτος (από αυτή)» δήλωσε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι «συνεννοηθήκαμε πολύ καλά» και σχολιάζοντας: «Ξέρετε (με τον Πρόεδρο Πέτρο) δεν ήμασταν ακριβώς οι καλύτεροι φίλοι, αλλά δεν ένιωσα προσβεβλημένος, γιατί δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ». Απαντώντας δε σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν «έκλεισαν» και διμερείς συμφωνίες, είπε ότι «εργαστήκαμε σε διάφορα θέματα, περιλαμβανομένων και των κυρώσεων (σ.σ. που έχει επιβάλλει η Ουάσιγκτον στην Μπογκοτά, στο πλαίσιο κατηγοριών της για «ανοχή» σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών).

Από την πλευρά του, ο Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε επίσης ότι «η συνάντηση ήταν πάνω απ' όλα θετική», προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν ως «ελεύθεροι» άνθρωποι, για τα «χειροπιαστά προβλήματα» και για έναν «κοινό δρόμο». Αναφέρθηκε αόριστα σε ένα «μικρό βήμα» που έγινε στις διμερείς σχέσεις, «αλλά ένα βήμα που "χαλαρώνει" την πιθανότητα μιας μεγάλης (...) φωτιάς στην καρδιά του κόσμου», ενώ περιγράφοντας την τρέχουσα περίοδο μίλησε για «εποχή βαθιάς έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λατινικής Αμερικής (...) είμαστε σαν το μάτι ενός τυφώνα, ενός από τους πολλούς που συμβαίνουν στην Καραϊβική, που κινείται από τη Γάζα, χτυπά το Καράκας και απειλεί την Κολομβία (...) που κάνει τον κόσμο να τρέμει». Αποτιμώντας συνολικά τη συνάντησή τους, ο Πέτρο ισχυρίστηκε ότι «γεννιέται ένας δρόμος ή ενισχύεται, γιατί ποτέ δεν εξαφανίστηκε πραγματικά. Γεννιέται ένας δρόμος όπου μπορούν να συναντηθούν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά καθεστώτα, διαφορετικοί τρόποι σκέψης, διαφορετικές δυνάμεις...».

Σε πρώτο πλάνο και η «καθαρή ενέργεια»

Μεταξύ άλλων, ο Πέτρο ζήτησε από τον Τραμπ να διαμεσολαβήσει για βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Κολομβία και τον Ισημερινό, η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του οποίου απειλεί με επίθεση στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνηση των ναρκωτικών, και στηρίζοντας το αφήγημα των ΗΠΑ ότι δήθεν είναι σταυροφόροι «κατά των ναρκωτικών» πρόσθεσε ότι «οι κυριότεροι παράγοντες της διακίνησης των ναρκωτικών δεν είναι αυτοί που φαντάζεστε. Ζουν στο Ντουμπάι, στο Μαϊάμι, στη Μαδρίτη. Εδωσα τα ονόματά τους στον Πρόεδρο Τραμπ. Βρίσκονται εκτός της Κολομβίας και πρέπει να καταδιωχθούν».

Την ίδια στιγμή, ενδεικτικές της τροπής που αποκτούν τα παζάρια ΗΠΑ - Κολομβίας είναι οι αναφορές του Πέτρο στις δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία στον τομέα της «καθαρής ενέργειας» σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική, οι οποίες - επισήμανε - μπορεί να είναι ελκυστικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούσαν να «καθαρίσουν την ενεργειακή μήτρα των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφερόμενος και σε Σύμφωνο που θα μπορούσε να οικοδομηθεί σε όλη την αμερικανική ήπειρο συμβάλλοντας στην «αντιμετώπιση της κλιματικής κατάρρευσης που έρχεται». Ξεχώρισε δε τα περιθώρια επενδύσεων στην περιοχή της Κολομβίας Λα Γκουαχίρα, από όπου «μπορούμε να έχουμε καθαρή Ενέργεια, αιολική και ηλιακή, για όλη την Κολομβία», αλλά και «για όλη τη Βενεζουέλα και πρέπει ακόμα να εξάγουμε».

Σημειωτέον ότι και σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο La W-Caracol, ο Πέτρο εξήγησε ότι συζήτησαν με τον Τραμπ και «την άμεση πιθανότητα άρσης των κυρώσεων και άνοιξε τις δυνατότητες για την (κολομβιανική εταιρεία) "Ecopetrol", η οποία θα ήταν η εταιρεία άξονας αυτής της επανενεργοποίησης του πετρελαίου στο φυσικό αέριο και ειδικά σε μια Κολομβία που προσφέρει πολλή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια», μεταξύ άλλων και «για την επανενεργοποίηση της δυτικής Βενεζουέλας». Αναφέρθηκε μάλιστα και σε «καλώδια που ήδη υπάρχουν, μια ηλεκτρική σύνδεση που υπάρχει ήδη» και «επισκευάζοντάς την με ασφάλεια» μπορεί να αξιοποιηθεί για νέες επενδύσεις στην Ενέργεια. Ο Πρόεδρος Τραμπ «το κατάλαβε πολύ καλά» εκτίμησε ο Πέτρο.