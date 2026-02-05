ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Πάνω από 20 νεκροί από νέες ισραηλινές επιθέσεις σε καταυλισμούς

Νέο μακελειό σε βόρεια και νότια Γάζα προκάλεσαν οι χτεσινές σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό ενός έφεδρου αξιωματικού αργά το βράδυ της Τρίτης από πυρά Παλαιστινίων ενόπλων.

Οι επιθέσεις με άρματα μάχης, μαχητικά τζετ και τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη σε σκηνές εκτοπισμένων αμάχων προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 21 αμάχων (τα έξι βρέφη και παιδιά) και τον τραυματισμό αρκετών άλλων κατακλύζοντας νοσοκομεία που υπολειτουργούν εδώ και πολύ καιρό.

Τα περισσότερα από τα θύματα καταγράφηκαν σε επιθέσεις στη νότια πόλη Χαν Γιούνις και στην πόλη της Γάζας.

Παρανάλωμα πυρός έγιναν για ακόμη μία φορά τέντες εκτοπισμένων στον παραθαλάσσιο οικισμό στο Αλ Μαουάσι.

Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων κατά παράβαση της υποτιθέμενης συμφωνίας εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη 2025 σημειώνονται τρεις μέρες μετά την επαναλειτουργία του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ελάχιστοι Παλαιστίνιοι επιτρέπεται να περάσουν μετά από πολύωρη αναμονή, εξονυχιστικούς, ταπεινωτικούς ελέγχους και ανακρίσεις.

Φονική επίθεση στην Ιεριχώ

Η κατοχική βία περισσεύει και στη Δυτική Οχθη. Την Τρίτη το βράδυ, Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν 24χρονο νεαρό στην Ιεριχώ και τραυμάτισαν άλλους τρεις με το πρόσχημα πως ήταν «τρομοκράτες».