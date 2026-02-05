Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Πάνω από 20 νεκροί από νέες ισραηλινές επιθέσεις σε καταυλισμούς

Νέο μακελειό σε βόρεια και νότια Γάζα προκάλεσαν οι χτεσινές σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό ενός έφεδρου αξιωματικού αργά το βράδυ της Τρίτης από πυρά Παλαιστινίων ενόπλων.

Οι επιθέσεις με άρματα μάχης, μαχητικά τζετ και τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη σε σκηνές εκτοπισμένων αμάχων προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 21 αμάχων (τα έξι βρέφη και παιδιά) και τον τραυματισμό αρκετών άλλων κατακλύζοντας νοσοκομεία που υπολειτουργούν εδώ και πολύ καιρό.

Τα περισσότερα από τα θύματα καταγράφηκαν σε επιθέσεις στη νότια πόλη Χαν Γιούνις και στην πόλη της Γάζας.

Παρανάλωμα πυρός έγιναν για ακόμη μία φορά τέντες εκτοπισμένων στον παραθαλάσσιο οικισμό στο Αλ Μαουάσι.

Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων κατά παράβαση της υποτιθέμενης συμφωνίας εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη 2025 σημειώνονται τρεις μέρες μετά την επαναλειτουργία του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ελάχιστοι Παλαιστίνιοι επιτρέπεται να περάσουν μετά από πολύωρη αναμονή, εξονυχιστικούς, ταπεινωτικούς ελέγχους και ανακρίσεις.

Φονική επίθεση στην Ιεριχώ

Η κατοχική βία περισσεύει και στη Δυτική Οχθη. Την Τρίτη το βράδυ, Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν 24χρονο νεαρό στην Ιεριχώ και τραυμάτισαν άλλους τρεις με το πρόσχημα πως ήταν «τρομοκράτες».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Εντείνονται οι ανησυχίες για την «εξάρτηση» από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας
 Γαλλία και ΗΠΑ σε θέση αντεπίθεσης έναντι ανταγωνιστών
 Συνεχές σκληρό παζάρι και αντιφατικά μηνύματα για τις συνομιλίες στο Ομάν
Σύνοδος για τα κρίσιμα ορυκτά στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
 Σε νέα φάση τα παζάρια και οι εξοπλιστικές κούρσες
«Πολύ καλή συνάντηση» με επίκεντρο και την Ενέργεια
 Πρόταση πενταετούς στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων
Περιοδείες Ερντογάν με στόχο διμερή και περιφερειακή ενίσχυση συνεργασίας
 Στα κράτη του Κόλπου ο καγκελάριος για ενεργειακή και εμπορική «διαφοροποίηση»
 Εστειλαν πολεμικά πλοία και στα ανοιχτά της Αϊτής
 Χέρι και στα πετρέλαια της Συρίας βάζει η «Chevron»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ