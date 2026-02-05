ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ «NEW START» ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

Σε νέα φάση τα παζάρια και οι εξοπλιστικές κούρσες

Με φόντο τη σημερινή λήξη της ισχύος της συνθήκης «New START» μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, δηλαδή της τελευταίας σχετικής συνθήκης που είχε απομείνει μεταξύ των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων, οι ηγέτες των δύο χωρών είχαν ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της Κίνας, η οποία επίσης ενισχύει με γρήγορους ρυθμούς το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Υποθέτουμε ότι τα μέρη της New START δεν δεσμεύονται πλέον από καμία υποχρέωση ή συμμετρική δήλωση στο πλαίσιο της συνθήκης», ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα δε με δήλωση του συμβούλου του Κρεμλίνου Γ. Ουσάκοφ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν στη χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, τόνισε ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει ακόμα από την Ουάσιγκτον απάντηση στην πρότασή της για παράταση της ισχύος της Συνθήκης.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το πρακτορείο «Σινχουά», ο Σι επέλεξε να σημειώσει ότι Κίνα και Ρωσία, ως υπεύθυνες μεγάλες χώρες και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλούνται να εστιάσουν στη διαφύλαξη της μεταπολεμικής κατάστασης και να υπερασπιστούν «το διεθνές σύστημα με επίκεντρο τον ΟΗΕ και τους βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου», σε μία έμμεση πλην σαφή αναφορά στις προσπάθειες των ΗΠΑ να προωθήσουν νέους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο Τραμπ στο Νταβός.

Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα, ενώ οι δύο ηγέτες «σημείωσαν για άλλη μια φορά ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε πρωτοφανές επίπεδο».

Ακόμα, μίλησαν για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, με τον Ουσακόφ να ισχυρίζεται ότι «οι προσεγγίσεις μας εδώ είναι σχεδόν πανομοιότυπες, όπως αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στις εκτιμήσεις μας για την πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ να δημιουργήσει το Συμβούλιο Ειρήνης».

Πάντως, ο Σι δεν φέρεται να έκανε καμία αναφορά στη λήξη της συνθήκης «New START», ενώ η Ουάσιγκτον επιδιώκει η οποιαδήποτε νέα συμφωνία για τα πυρηνικά να περιλαμβάνει και το Πεκίνο.

Το περιοδικό «Diplomat» σχολίαζε χθες ότι «η λήξη της New START είναι μια νίκη για την Κίνα», ενώ μια σειρά αναλυτές τόνιζαν ότι η κούρσα και των πυρηνικών εξοπλισμών θα ενταθεί ακόμα περισσότερο.

Σε ένα τέτοιο φόντο, τηλεφωνική συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ είχε χτες και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, λίγο μετά τη συνομιλία Σι - Πούτιν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι είχε μια «εξαιρετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι, κατά την οποία συζήτησαν για την πιθανότητα η Κίνα να προβεί σε αγορά περισσότερων γεωργικών προϊόντων και πετρελαίου - φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, καθώς και για την Ταϊβάν, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι είναι πρόθυμος να «επιτύχει περισσότερα μεγάλα και καλά πράγματα» μαζί του τη νέα χρονιά, σύμφωνα με το πρακτορείο «Σινχουά».

Ο Σι προειδοποίησε, παράλληλα, τον Τραμπ να «χειριστεί με σύνεση το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν» και είπε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι «το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ».

Ισχυρίστηκε δε πως πιστεύει ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «μπορούν να βρουν λύσεις στις ανησυχίες των άλλων».