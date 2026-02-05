ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στα κράτη του Κόλπου ο καγκελάριος για ενεργειακή και εμπορική «διαφοροποίηση»

Προς τη Μέση Ανατολή στρέφει το «βλέμμα» της η Γερμανία, καθώς η ισχυρότερη καπιταλιστική οικονομία της ΕΕ επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις βασικές εμπορικές και ενεργειακές συνεργασίες της και να μειώσει την εξάρτηση από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία επιχειρηματιών μετέβη στο Ριάντ, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Σήμερα μεταβαίνει στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προτού επιστρέψει στο Βερολίνο το βράδυ της Παρασκευής.

Το τριήμερο ταξίδι του Μερτς, η πρώτη του επίσκεψη στον Κόλπο ως καγκελάριος, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Γερμανίας για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών εισαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο και την αναζήτηση νέων αγορών για βιομηχανικά προϊόντα, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Βερολίνο που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω εμπιστευτικότητας, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Πέρα από την Ενέργεια, ο Μερτς θα συζητήσει επίσης επιλογές για στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, καθώς και την τεταμένη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Η υψηλή εξάρτηση αποτελεί πρόβλημα, δεδομένης της αυταρχικής εξέλιξης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του κινδύνου γεωπολιτικής εκβίασης», δήλωσε η Σουζάνε Νιές, εμπειρογνώμονας Ενέργειας στη «δεξαμενή σκέψης» Helmholtz-Zentrum Βερολίνου. Η Γερμανία «θα πρέπει επίσης να εξετάσει εναλλακτικές, όπως περισσότερη ποσότητα φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Νορβηγία και LNG από τον Καναδά ή την Αυστραλία».

Το LNG αντιπροσωπεύει περίπου το 13% των συνολικών εισαγωγών, με περίπου 94% αυτών των εισαγωγών να προέρχεται από τις ΗΠΑ. Η διοίκηση Ντ. Τραμπ υπό την απειλή δασμών έκλεισε πέρυσι εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, η οποία δεσμεύεται για αγορές αμερικανικής Ενέργειας ύψους 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες απειλές της Ουάσιγκτον για απόκτηση της Γροιλανδίας ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, για δασμούς σε ευρωπαϊκά κράτη κ.ά., η Γερμανία αντιμετωπίζει την έκθεσή της στις αμερικανικές ενεργειακές εισαγωγές ως πιθανό κίνδυνο ασφαλείας.

Ενα πιθανό εμπόδιο είναι ότι οι προμηθευτές LNG του Κόλπου αναμένουν από τους αγοραστές να δεσμευτούν σε συμβόλαια τουλάχιστον 20 ετών, ενώ η Γερμανία έχει απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές LNG από το τέλος του 2043 στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Οι αμερικανικοί εμπορικοί όροι προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Η Κλάουντια Κέμφερτ, επικεφαλής του τμήματος Ενέργειας, μεταφορών και περιβάλλοντος στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών στο Βερολίνο, υπογραμμίζει: «Το μάθημα που πρέπει να αντληθεί είναι ότι η Γερμανία θα πρέπει να μειώσει τη συνολική της εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και όχι απλώς να αλλάξει χώρες προμηθευτές».