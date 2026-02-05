ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας

«Ατσάλινος σκαντζόχοιρος» η καλύτερη «εγγύηση ασφαλείας», λέει το Κίεβο, καθώς μεγαλώνει η δυσπιστία προς τους «συμμάχους»

Ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα οστομε στόχο να βρεθεί ένας (σε κάθε περίπτωση προσωρινός και αβέβαιος) συμβιβασμός στην

Από την ουκρανική πλευρά συμμετέχει ως επικεφαλής διαπραγματευτής ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Ρ. Ουμέροφ, καθώς και ο Κ. Μπουντάνοφ, νέος επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και πρώην επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία βασικός διαπραγματευτής είναι ο επικεφαλής των ρωσικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, στον οποίο έχουν επιβληθεί «δυτικές» κυρώσεις.

Τις ΗΠΑ εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο προεδρικός σύμβουλος Τζ. Κούσνερ.

Νωρίτερα το Κίεβο είχε δηλώσει ότι θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση, εξαιτίας της μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις τα ξημερώματα της Τρίτης.

Τα ρωσικά πλήγματα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν «τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τον Πούτιν «να βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν 4 χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν στην Ουκρανία μέχρι το Κίεβο να λάβει αποφάσεις που θα μπορούν να δώσουν τέλος στον πόλεμο, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ. «Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη, κάτι που είναι γνωστό τόσο στους Ουκρανούς όσο και στους Αμερικανούς διαπραγματευτές», επέμεινε.

Η Ουκρανία απορρίπτει το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα απορρίπτει τις «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΝΑΤΟικών, όπως «δυτική» στρατιωτική παρουσία, μέγεθος του ουκρανικού στρατού στις 800.000, σύγχρονοι εξοπλισμοί, ισχυρή πολεμική βιομηχανία κ.ά.

Ουκρανία «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

Οπως επισημαίνει ρεπορτάζ του «Politico», το Κίεβο ανησυχεί για τους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» του και την ...«αξιοπιστία» τους, οπότε επιδιώκει να εξοπλιστεί σαν «ατσάλινος σκαντζόχοιρος» ώστε να «αποτρέψει» μια μελλοντική ρωσική επίθεση μετά από ενδεχόμενη εκεχειρία ή συμφωνία.

Η φράση «ατσάλινος σκαντζόχοιρος» ανήκει στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με έναν μόνιμα τεράστιο στρατό, βαριές επενδύσεις στην πιο σύγχρονη τεχνολογία drones και πυραύλων, καθώς και εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων.

«Η Ουκρανία έχει υποστεί μια θεμελιώδη επαναξιολόγηση του τι σημαίνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας και σε τι πρέπει να βασίζονται», δήλωσε η Αλ. Γκέτμαντσουκ, επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Στο παρελθόν, το όραμα επικεντρωνόταν κυρίως στις δεσμεύσεις προστασίας που παρείχαν οι εταίροι. Σήμερα όμως υπάρχει σαφής κατανόηση ότι ο πυρήνας κάθε εγγύησης ασφαλείας πρέπει να είναι ο ουκρανικός στρατός και οι αμυντικές του βιομηχανίες».

Για να γίνει αυτό, η Ουκρανία επιδιώκει να δημιουργήσει έναν βιώσιμο «αμυντικό» τομέα, να μεταρρυθμίσει τα συστήματα προμηθειών της, να αναδιοργανώσει τη στρατολόγηση, να συνεχίσει να βελτιώνει την τεχνολογία των drones, να αναπτύξει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και να εξοπλίσει τις δυνάμεις της με σύγχρονα άρματα μάχης, πυροβολικό και μαχητικά αεροσκάφη - το Κίεβο έχει σκιαγραφήσει μια συμφωνία για την απόκτηση έως και 150 σουηδικής κατασκευής μαχητικών Saab JAS-39E Gripen.

Η μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας «αφορά πρωτίστως την ανθεκτικότητα της παραγωγής - όχι μεμονωμένα οπλικά συστήματα, ούτε εφάπαξ τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά την ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας να λειτουργεί διαχρονικά, υπό πίεση, με προβλέψιμη παραγωγή», δήλωσε ο Ιγκορ Φεντίρκο, διευθύνων σύμβουλος του Ουκρανικού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας.

«Πέρα από ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις, η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε την Τρίτη στο Κίεβο ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε.

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ανακοινώσει ότι θα αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την επίτευξη συμφωνίας. Στρατεύματα στο έδαφος, μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα, πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ΗΠΑ θα αποτελέσουν το στήριγμα», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας πως οι δεσμεύσεις ασφαλείας είναι «στέρεες».

Δυσπιστία για τις «δεσμεύσεις» των «εταίρων»

«Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο περισσότερο οι Ουκρανοί πείθονται ότι πρέπει πρωτίστως να βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις», δήλωσε η Γκέτμαντσουκ. Αυτό αντικατοπτρίζει την απογοήτευση από τις προηγούμενες δεσμεύσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, τον σκεπτικισμό σχετικά με τις προοπτικές ένταξης στο ΝΑΤΟ και την «αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της ίδιας της Ουκρανίας να αντισταθεί στον εχθρό».

Η Ουκρανία αναπτύσσει επίσης τους δικούς της πυραύλους και θα μπορούσε κάποια στιγμή να απειλήσει τα ρωσικά διυλιστήρια, υποδομές και στρατιωτικούς στόχους, σε περίπτωση νέας επίθεσης της Μόσχας.

Παλαιότερες δεσμεύσεις της ουκρανικής αμυντικής εταιρείας «Fire Point» για την παραγωγή περίπου 200 πυραύλων «Flamingo FP-5» τον μήνα, με κεφαλή 1.150 κιλών και εμβέλεια 3.000 χιλιομέτρων, δεν έχουν υλοποιηθεί, αν και ορισμένοι από αυτούς έχουν χρησιμοποιηθεί για πλήγματα σε ρωσικούς στόχους.

Ωστόσο η Ουκρανία διαθέτει κι άλλους πυραύλους Κρουζ, καθώς και drones μεγάλου βεληνεκούς, που μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Βρετανία εργάζεται για την ανάπτυξη ενός τακτικού βαλλιστικού πυραύλου με εμβέλεια 500 χλμ. και πολεμική κεφαλή 200 κιλών.