ΗΠΑ

Εστειλαν πολεμικά πλοία και στα ανοιχτά της Αϊτής

Ως απόδειξη για «την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και σ' ένα καλύτερο μέλλον για την Αϊτή» εμφανίζεται η αποστολή τριών αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο της πρωτεύουσας, Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με ανάρτηση του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM).

Πρόκειται για το αντιτορπιλικό USS Stockdale και δυο σκάφη της ακτοφυλακής, τα USCGS Stone και USCGS Diligence, που αναπτύχθηκαν στην Καραϊβική Πρενς στο πλαίσιο της επιχείρησης «Southern Spear» («Νότιο Δόρυ»), η οποία θυμίζουμε ότι ξεκίνησε στα μέσα Νοέμβρη, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και την άφιξη στην περιοχή του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, USS Gerald R. Ford.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, είναι που οι ΗΠΑ αναβάθμισαν δραστικά τη στρατιωτική τους παρουσία σε όλη την περιοχή, με πρόσχημα την «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» και των «παράνομων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών», που στις 3 Γενάρη ωστόσο ξεμπροστιάστηκε με την επίθεση στο Καράκας, τους βομβαρδισμούς στρατηγικών υποδομών της Βενεζουέλας και την απαγωγή Μαδούρο.

Από κει και μετά ακολούθησαν στοχευμένα βήματα με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ και τα επιχειρηματικά επιτελεία αμερικανικών κολοσσών ξεδίπλωσαν ακόμα πιο αποφασιστικά τα σχέδιά τους για τη διείσδυση στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, ώστε να ανακοπεί η ραγδαία εξάπλωση της κινεζικής επιρροής σε όλη τη Νότια και Κεντρική Αμερική.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός εντείνει απροκάλυπτα και τις απειλές κατά της Κούβας και του ηρωικού λαού της, που στέκονται εμπόδιο εδώ και δεκαετίες στα σχέδια αρπαγής του φυσικού πλούτου όλων των λαών της αμερικανικής ηπείρου.

Στο μεταξύ, στο Καράκας, προχτές έγινε μεγάλη διαδήλωση με αίτημα την άμεση αποφυλάκιση του Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες, αλλά και την ταχεία έγκριση νόμου γενικευμένης αμνηστίας που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει στο κοινοβούλιο.