Νέα παζάρια για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε χτες ανάμεσα στους ΥΠΕΞ της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας (χώρες γνωστές ως Ε3) και του Ιρανού ομολόγου τους, για να συζητήσουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ πλησιάζει στην εκπνοή της η προθεσμία που έχουν θέσει οι Ε3, απειλώντας με επαναφορά παλιότερων διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε πως το Ιράν είναι έτοιμο να βρει μια «δίκαιη και ισορροπημένη» λύση με τους Ευρωπαίους στο θέμα του πυρηνικού του προγράμματος.

Στις 30 Αυγούστου, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες έδωσαν περιθώριο ενός μήνα στο Ιράν, για να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποφύγει έτσι την εκ νέου επιβολή κυρώσεων που έχουν αρθεί εδώ και 10 χρόνια. Ενεργοποίησαν έκτοτε τον λεγόμενο μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά κυρώσεων που ίσχυαν πριν τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χτες την επιβολή κυρώσεων σε 4 ομάδες πολιτοφυλακής που θεωρείται ότι συνδέονται με την Τεχεράνη και χαρακτηρίζονται από την Ουάσιγκτον ως ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Πρόκειται για τις οργανώσεις: Harakat al-Nujaba, Kata'ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya και Kata'ib al-Imam Ali. Και οι τέσσερις έχουν αναφερθεί προηγουμένως ως «Ειδικά Ορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες».

«Ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και σε βάσεις που φιλοξενούν δυνάμεις των ΗΠΑ και του Συνασπισμού, συνήθως χρησιμοποιώντας προσωπεία ή ομάδες πληρεξουσίων για να συγκαλύψουν τη συμμετοχή τους», ανέφερε σχετική δήλωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο.

Συμφωνία «Chevron» στο Ισραήλ για αγωγό φυσικού αερίου

Το αμερικανικό ενεργειακό μονοπώλιο «Chevron» υπέγραψε χτες συμφωνία με την ισραηλινή κρατική εταιρεία λειτουργίας αγωγού φυσικού αερίου «Israel Natural Gas Lines» προκειμένου να κατασκευάσει τον αγωγό φυσικού αερίου Nitzana, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Leviathan στην Αίγυπτο στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας αξίας 35 δισ. δολαρίων που υπογράφηκε τον Αύγουστο.

Ο αγωγός Nitzana σχεδιάζεται να μεταφέρει 600 εκατομμύρια κ.π. φυσικού αερίου τη μέρα μόλις ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια.