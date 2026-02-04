ΤΟΚΙΟ.- Συνολικά 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 15ήμερο στην Ιαπωνία, εν μέσω έντονων χιονοπτώσεων, «στρώνοντας» περιοχές μέχρι και σε ύψος 4,5 μέτρων. Σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συζητήθηκε η συμμετοχή του στρατού στον εκχιονισμό περιοχών.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι πλέον απαιτεί «αποζημίωση» ενός δισ. δολαρίων για ζημιές και τόκους από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αντιδρώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας «New York Times», σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την αξίωση έναντι του πανεπιστημίου το οποίο έχει κατηγορήσει για «αντισημιτισμό και προκατάληψη».

ΓΕΝΕΥΗ.- Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε έκκληση για εισφορές ενός δισ. δολαρίων για την υποστήριξη των απαραίτητων υπηρεσιών Υγείας στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης το 2026, όπως τα παλαιστινιακά εδάφη στη Γάζα, το Σουδάν, η Ουκρανία, η ΛΔ Κονγκό, η Αϊτή και η Μιανμάρ.