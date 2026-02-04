Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΟΚΙΟ.- Συνολικά 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 15ήμερο στην Ιαπωνία, εν μέσω έντονων χιονοπτώσεων, «στρώνοντας» περιοχές μέχρι και σε ύψος 4,5 μέτρων. Σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συζητήθηκε η συμμετοχή του στρατού στον εκχιονισμό περιοχών.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι πλέον απαιτεί «αποζημίωση» ενός δισ. δολαρίων για ζημιές και τόκους από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αντιδρώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας «New York Times», σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την αξίωση έναντι του πανεπιστημίου το οποίο έχει κατηγορήσει για «αντισημιτισμό και προκατάληψη».

ΓΕΝΕΥΗ.- Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε έκκληση για εισφορές ενός δισ. δολαρίων για την υποστήριξη των απαραίτητων υπηρεσιών Υγείας στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης το 2026, όπως τα παλαιστινιακά εδάφη στη Γάζα, το Σουδάν, η Ουκρανία, η ΛΔ Κονγκό, η Αϊτή και η Μιανμάρ.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 «Ιστορική στιγμή» η συνάντηση με την Ροντρίγκες, λέει η επιτετραμμένη των ΗΠΑ
Στο Κίεβο ο γγ του ΝΑΤΟ για τις «εγγυήσεις ασφαλείας»
Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία στις αστικές συγκοινωνίες
 «Καρότο και μαστίγιο» στο παζάρι με το Ιράν
Συγκέντρωση συμπαράστασης στον κουβανικό λαό
Κινητοποιήσεις για μέτρα ασφάλειας στα τρένα
Με το «σταγονόμετρο» οι διελεύσεις από το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα
 Ανακοινώσεις για δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών
 Αποστολή F-16 από την Τουρκία με πρόσχημα τους τζιχαντιστές
 Συνεχίζεται ο σάλος από τη δημοσιοποίηση του αρχείου Επστιν
 Ξεκίνησε ο σχεδιασμός της αποστολής «Arctic Sentry»
 Λήγει αύριο η συνθήκη «New START» για τον έλεγχο των πυρηνικών
 Οριστικοποιήθηκε η έγκριση του αντιλαϊκού προϋπολογισμού
 Δολοφονήθηκε ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι
 Ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη Χάσακα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ