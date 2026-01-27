ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Σχέδιο ευημερίας» με προσέλκυση επενδύσεων 800 δισ. προωθούν ΕΕ και ΗΠΑ

Μπίζνες για τα μονοπώλια πάνω στα αποκαΐδια και την κρεατομηχανή του πολέμου

Η «μοιρασιά» των ουκρανικών εδαφών και των επενδύσεων των μονοπωλίων, πάνω στα αποκαΐδια του πολέμου που συνεχίζεται, βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων γύρω από τηνστηνΤα παζάρια μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Το επενδυτικό σχέδιο των ΗΠΑ - ΕΕ, που τιτλοφορείται «Σχέδιο Ευημερίας της Ουκρανίας», επρόκειτο να παρουσιαστεί στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) του Νταβός, όμως ακυρώθηκε μέσα στο τεταμένο κλίμα εξαιτίας των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με το 18σέλιδο έγγραφο που επικαλείται το «Politico», οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιδιώκουν να προσελκύσουν έως και 800 δισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την «ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας, μετά τον τερματισμό του πολέμου ή την επίτευξη μιας εκεχειρίας.

ΕΕ, ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων την επόμενη δεκαετία. Η Κομισιόν σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της από το 2028, με στόχο τη μόχλευση επενδύσεων ύψους 207 δισ. ευρώ.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος τους. Παρά τη μείωση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης από το 2025, η Ουάσιγκτον δηλώνει αποφασισμένη να λάβει τη μερίδα του λέοντος στην Ουκρανία, σε τομείς όπως τα κρίσιμα ορυκτά, οι υποδομές, η Ενέργεια και οι νέες τεχνολογίες.

Η Κομισιόν κοινοποίησε το 10ετές σχέδιο ανάκαμψης στα κράτη - μέλη ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες, το οποίο σχέδιο προβλέπει επίσης ταχεία πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Το χρηματοδοτικό «σχέδιο ευημερίας» εκτείνεται έως το 2040 και συνοδεύεται από ένα άμεσο επιχειρησιακό πλάνο 100 ημερών. Αποτελεί μέρος ενός «ειρηνευτικού» πλαισίου 20 σημείων που επιχειρούν να προωθήσουν οι ΗΠΑ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με την προϋπόθεση ότι έχουν οριστικοποιηθεί οι «εγγυήσεις ασφαλείας».

Πάντως, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι το έγγραφο για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΗΠΑ προς το Κίεβο είναι 100% έτοιμο να υπογραφεί. Κατόπιν το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Αναμένοντας τα αντίστοιχα ανταλλάγματα, οι ΗΠΑ προβλέπεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, όχι μόνο ως δωρητής, αλλά ως στρατηγικός οικονομικός εταίρος και εγγυητής αξιοπιστίας.

Το έγγραφο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας στο πεδίο, καθώς και ρόλο των ΗΠΑ στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αλλωστε ο διευθύνων σύμβουλος της «BlackRock», Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει σε «ειρηνευτικές» συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον προεδρικό σύμβουλο, Τζ. Κούσνερ.

G7: Σύνοδος των υπουργών Οικονομικών για τις σπάνιες γαίες

Στο μεταξύ οι υπουργοί Οικονομικών του G7 (Γερμανία, Γαλλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Ιταλία, Ιαπωνία, Βρετανία) συνεδριάζουν σήμερα με θέμα τη «διασφάλιση των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε σπάνιες γαίες», ενώ ο Γάλλος υπουργός θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Στις 12 Γενάρη, σύνοδος εργασίας για τα κρίσιμης σημασίας μέταλλα είχε συγκεντρώσει στην Ουάσιγκτον τις χώρες του G7, καθώς επίσης το Μεξικό, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία, και συζητήθηκαν μια σειρά μέτρα, μεταξύ των οποίων μια κατώτατη τιμή για ορισμένες σπάνιες γαίες.

Ρωσία: «Θεμελιώδες» το Ντονμπάς σύμφωνα με τη «φόρμουλα Ανκορατζ»

«Θεμελιώδες» για τη Ρωσία χαρακτήρισε το Κρεμλίνο το εδαφικό ζήτημα στα παζάρια για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, μετά τις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπου Ντάμπι.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα καταλάβει στρατιωτικά ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς - το 90% της οποίας ελέγχουν σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις - αν το Κίεβο δεν την παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας «ειρηνευτικής» συμφωνίας.

Μάλιστα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε λόγο για «φόρμουλα Ανκορατζ», αναφερόμενος σε όσα - σύμφωνα με τη Μόσχα - συζητήθηκαν μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο.

Η φερόμενη αυτή συμφωνία - ισχυρίζονται ρωσικές πηγές - προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και ότι οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν» σε άλλα σημεία της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας (Χερσώνα, Ζαπορίζια, Ντνιπροπετρόφσκ), ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική «ειρηνευτική» συμφωνία.

Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Αμπου Ντάμπι, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, και σύμφωνα με το Κίεβο μόνο την περασμένη βδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 1.700 επιθέσεις με drones, περισσότερες από 1.380 κατευθυνόμενες βόμβες και 69 πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Στο Κίεβο, περίπου 1.700 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από μεγάλη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν με δεκάδες drones την περιφέρεια του Κρασνοντάρ, όπου υπάρχει διυλιστήριο με παραγωγική ικανότητα περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα.