ΣΥΡΙΑ

Παράταση εκεχειρίας στρατού - Κούρδων SDF

Αντιπροσωπείες Σύρων κρατικών αξιωματούχων και των Κούρδων μαχητών των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) συμφώνησαν το περασμένο Σάββατο 24/1 την παράταση εκεχειρίας για ένα 15ήμερο.

Ωστόσο, στελέχη της οργάνωσης SDF κατήγγειλαν τζιχαντιστές των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού πως επιτέθηκαν σε περίχωρα της πόλης Κομπανί, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού. Η πόλη είναι γεμάτη εκτοπισμένους Κούρδους άλλων περιοχών της βόρεια επαρχίας Χαλέπι που εξωθήθηκαν από τον στρατό να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με ίδια μέσα. Για τον λόγο αυτό, χτες, 24 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ έφθασαν στην Κομπανί μεταφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους.

Μετά τις ΗΠΑ που μπαίνουν σε διαδικασία προετοιμασίας εδάφους για την αποχώρηση και των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών, θεωρώντας πως η οργάνωση SDF εξυπηρέτησε τους σκοπούς για την οποία την ήθελαν, χτες και η Ρωσία φέρεται (σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters) να ξεκίνησε την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων από αεροδρόμιο στη βορειοανατολική Συρία. Συγκεκριμένα φέρεται η απόσυρση να ξεκινάει από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στο οποίο η Ρωσία διαθέτει δυνάμεις από το 2019, πολύ λιγότερες από αυτές στην αεροπορική βάση στο Χμέιμιμ στη Λατάκεια και τη ναυτική βάση στο Ταρτούς.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες, αλλά η ρωσική εφημερίδα «Kommersant» ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη ανώνυμη συριακή πηγή, ότι η συριακή κυβέρνηση ενδέχεται να ζητήσει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Καμισλί, μόλις εκδιωχθούν οι κουρδικές δυνάμεις, καθώς «δεν θα υπάρχει πλέον ρόλος για τους Ρώσους στην περιοχή».