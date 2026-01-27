ΕΥΡΩΠΗ

Συμφωνία δέκα κρατών για αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα

Την κατασκευή ενός θαλάσσιου δικτύου αιολικής ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα συμφώνησαν δέκα ευρωπαϊκά κράτη, σε μια φάση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών όπου η Ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και ισχυρό «όπλο».

Οι δέκα χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Θάλασσας - Βρετανία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία - υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία με στόχο να μετατραπεί η «γερασμένη πετρελαϊκή λεκάνη» σε «αποθήκη καθαρής Ενέργειας».

Θα κατασκευάσουν αιολικά πάρκα στη θάλασσα, που θα συνδέονται απευθείας με πολλά κράτη μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία αναμένεται να παρέχουν 100 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ή αρκετή ηλεκτρική ισχύ για την ηλεκτρόλυση 143 εκατ. κατοικιών. Οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να κατασκευάζουν συλλογικά 5 GW υπεράκτιας αιολικής ισχύος κάθε χρόνο μεταξύ 2031 και 2040, υποστηρίζοντας επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων.

Η δέσμευση ορίζεται στη «Διακήρυξη του Αμβούργου» που υπέγραψαν χθες οι υπουργοί Ενέργειας των εν λόγω χωρών.

Η συμφωνία έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ επέκρινε τα σχέδια της Βρετανίας να καταργήσει σταδιακά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας και άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή αιολική ενέργεια.

Κέντρο Ναυτικής Επιτήρησης στη Βαλτική

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, που εντείνει τον κίνδυνο ανάφλεξης μιας σύγκρουσης, η Συνοριοφυλακή της Φινλανδίας θα δημιουργήσει Κέντρο Ναυτικής Επιτήρησης μαζί με άλλες χώρες της Βαλτικής Θάλασσας και την Κομισιόν, για την προστασία κρίσιμης σημασίας υποθαλάσσιων υποδομών στον Κόλπο της Φινλανδίας.

«Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να επεμβαίνουν σε καταστάσεις που σημειώνονται στα χωρικά ύδατα και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη», ανέφερε.

Η περιοχή της Βαλτικής έχει εξελιχθεί σε πιθανό θέατρο συγκρούσεων έπειτα από σειρά διακοπών σε ενεργειακό καλώδιο, τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και αγωγό αερίου, ανατίναξη των δύο ρωσικών αγωγών «Nord Stream», αναχαιτίσεις πλοίων του ρωσικού «σκιώδους» στόλου, ενώ το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει την παρουσία του στη Βαλτική, με φρεγάτες, αεροσκάφη και θαλάσσια drones.

ΕΕ: Νόμος η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου

Στο μεταξύ τα κράτη - μέλη της ΕΕ έδωσαν το τελικό «πράσινο φως» στο σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, επιτρέποντας έτσι την ψήφισή του σε νόμο.

Χθες οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκριναν τον νόμο από τις Βρυξέλλες, με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία να καταψηφίζουν.

Η απαγόρευση σχεδιάστηκε ώστε να εγκριθεί από ενισχυμένη πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, επιτρέποντας στην ΕΕ να παρακάμψει την αντίσταση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ρωσικής Ενέργειας και επιδιώκουν να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ετσι, καθίσταται νομικά δεσμευτική η διακοπή των ρωσικών εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του 2026, καθώς και μέσω αγωγών έως 30/9/2027, με πιθανή παράταση μέχρι 1η Νοέμβρη.

Για τις υφιστάμενες συμβάσεις θα ισχύει μεταβατική περίοδος, ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος στις τιμές και στις αγορές.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κήρυξης «κατάστασης έκτακτης ανάγκης», και αν η ασφάλεια του εφοδιασμού απειλείται σοβαρά σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, η Κομισιόν μπορεί να αναστείλει την απαγόρευση εισαγωγών για διάστημα έως και τεσσάρων εβδομάδων.

Η Κομισιόν σχεδιάζει επίσης νομοθεσία για σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέχρι τα τέλη του 2027.