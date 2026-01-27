ΗΠΑ

Μαζικές λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στη νέα δολοφονία από την ICE

Κλιμακώνονταιμετά και το νέο έγκλημα του αστικού κράτους με τηαπόστητο Σάββατο.

Ηταν η δεύτερη δολοφονία από τους εγκληματίες της ICE μέσα σε τρεις βδομάδες, μετά από εκείνη της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών Ρενέ Νικόλ Γκουντ στην ίδια πολιτεία στις 7 Γενάρη.

Ο 37χρονος νοσοκόμος Αλεξ Πρέτι δολοφονήθηκε από τους μασκοφόρους πράκτορες της ICE νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Μινεάπολις, ενώ παρακολουθούσε μια διαδήλωση και τη συμπεριφορά των κρατικών δυνάμεων καταστολής.

Πράκτορες των δυνάμεων καταστολής τού επιτέθηκαν με σπρέι πιπεριού, τον έριξαν στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια τον δολοφόνησαν με σειρά πυροβολισμών. Ως «δικαιολογία» για τη δολοφονία χρησιμοποιήθηκε η καταγγελία ότι έφερε επάνω του ένα πιστόλι, παρότι οι αναλύσεις των βίντεο που κατέγραψαν το περιστατικό δείχνουν ότι στη διάρκεια της επίθεσης που δέχτηκε από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες δεν τους απείλησε καμία στιγμή με όπλο.

Μετά τη νέα δολοφονία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στη Μινεάπολις, παρά το ακραίο κρύο, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα «Δικαιοσύνη για τον Αλεξ», «Καταργήστε την ICE» και «Απελάστε την ICE».

Απεργίες και μεγάλες κινητοποιήσεις

Συνολικότερα, η ασύδοτη δράση και η φονική βία που ασκούν απροκάλυπτα οι πράκτορες της ICE (που υπάγονται στο ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας) - καθώς η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα εκτός συνόρων έχει ως αναγκαίο «συμπλήρωμα» την ένταση της καταστολής εντός των συνόρων - κάνει το ποτάμι της λαϊκής οργής να «βράζει» ολοένα και περισσότερο.

Χαρακτηριστικά, την Παρασκευή, μία μέρα πριν τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι, πραγματοποιήθηκαν στη Μινεσότα απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίες διοργανώθηκαν από σωματεία, μαζικούς φορείς και άλλες οργανώσεις, με κεντρικό αίτημα την άμεση αποχώρηση των πρακτόρων της ICE από την πολιτεία.

Αφορμή μεταξύ άλλων στάθηκε η εξοργιστική σύλληψη ενός νηπίου μόλις 5 ετών (!), του Λίαμ Κονέχο Ράμος, και του πατέρα του κοντά σε παιδικό σταθμό της Μινεσότα από πράκτορες της ICE.

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή και τις επόμενες μέρες και σε μεγάλες πόλεις άλλων πολιτειών, μεταξύ άλλων σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Αντζελς, Σαν Φρανσίσκο κ.α., αντιμετωπίζοντας σε πολλές περιπτώσεις επιθέσεις από τις δυνάμεις καταστολής.

Η αρμόδια υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Νόαμ Κρίστι επιχείρησε να δικαιολογήσει προκλητικά τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι, κάνοντας λόγο για «εσωτερικό τρομοκράτη» και δηλώνοντας ότι είχε «ποινικό μητρώο».

Η οικογένεια του θύματος κατηγόρησε την Κρίστι για «αρρωστημένα ψέματα».

Η υπουργός είχε τηρήσει ανάλογη στάση στη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στις 7 Γενάρη, στην ίδια πολιτεία, επίσης από πράκτορα της ICE.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα, δήλωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες εμπόδισαν την πρόσβαση στο σημείο, παρεμποδίζοντας έρευνα, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το όπλο του Πρέτι ήταν νόμιμο και δεν το κρατούσε απειλητικά.

Χθες το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έκανε γνωστό ότι συνολικά έχουν σταλεί 4.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεσότα, με τους μισούς περίπου να προέρχονται από την ICE και τους άλλους μισούς από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP).

Νέα όξυνση της ενδοαστικής κόντρας

Στο μεταξύ, παράλληλα με τις μαζικές λαϊκές αντιδράσεις οξύνεται και η ενδοαστική κόντρα στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζονται να καταδικάζουν τάχα την καταστολή, την οποία έχουν εντείνει και όλες οι δικές τους κυβερνήσεις σε κεντρικό και πολιτειακό επίπεδο...

Περίπου 100 βουλευτές (οι περισσότεροι Δημοκρατικοί) δήλωσαν πως δεν θα ψηφίσουν νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ θέση στο θέμα, κατά της δράσης των πρακτόρων της ICΕ, πήραν και οι Δημοκρατικοί πρώην Πρόεδροι Μπ. Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να παλέψουν για τη «διατήρηση των αμερικανικών αξιών».

Στη Γερουσία, Δημοκρατικοί γερουσιαστές δήλωσαν ότι δεν ψηφίσουν ούτε υπέρ της παράτασης χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που εκπνέει στο τέλος του μήνα, κάνοντας πιθανό ένα νέο shutdown.

Αντιδράσεις καταγράφηκαν αυτήν τη φορά και στους Ρεπουμπλικάνους, με τους γερουσιαστές Ντέιβ ΜακΚόρμικ, Θομ Τίλις, Πιτ Ρίκετς και Λίσα Μουρκόφσκι να ζητούν «πλήρη, ανεξάρτητη, διαφανή έρευνα» σε βάρος του πράκτορα της ICE που σκότωσε τον Αλεξ Πρέτι, τονίζοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν έχουν «λευκή επιταγή».

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε τη δολοφονία και ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Βέρμοντ Φιλ Σκοτ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, από την πλευρά του, σε συνέντευξη στη «Wall Street Journal» παρείχε πλήρη κάλυψη στο έγκλημα του αστικού κράτους, δηλώνοντας ότι οι πράκτορες «έκαναν εκπληκτική δουλειά» στη Μινεσότα. Στη συνέχεια, μπροστά στην οργή που επικρατεί στις ΗΠΑ, αρκέστηκε να πει «το ερευνούμε, επανεξετάζουμε τα πάντα και θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα».

Στο μεταξύ, η δράση των πρακτόρων της ICE έφτασε έως την Ιταλία, καθώς στο στόχαστρο απειλητικής βίας τέθηκε συνεργείο Ιταλών δημοσιογράφων και οπερατέρ στη Μινεσότα.

Εικονολήπτης και δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης RAI που παρακολουθούσαν τη συμπεριφορά πρακτόρων της ICE έγιναν αποδέκτες απειλής βίας.

«Αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας», άκουσαν τους πράκτορες να τους λένε όταν αρνήθηκαν να κατεβάσουν το παράθυρο του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, λέγοντάς τους ότι δεν έκαναν τίποτε κακό και ότι έκαναν τη δουλειά τους ως δημοσιογράφοι.