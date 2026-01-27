Σε δύο άξονες τα παζάρια για τη Γροιλανδία

Ρούτε: Αν πιστεύετε ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, «κάντε όνειρα»...

Διαπραγματεύσεις γύρω από τη Γροιλανδία βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ από το Νταβός την περασμένη βδομάδα, σε συνάντησή του με τον γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε, και η οποία εξασφαλίζει στις ΗΠΑ «απεριόριστη πρόσβαση για πάντα» στο αυτοδιοικούμενο νησί της Αρκτικής, που είναι δανέζικο έδαφος.

Οπως είπε χθες ο Ρούτε μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, είχε πολυάριθμες τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους ηγέτες για τη Γροιλανδία τις τελευταίες μέρες και προκύπτουν δύο «άξονες εργασίας».

Ο πρώτος θα επικεντρωθεί στις συλλογικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της «ασφάλειας» στην Αρκτική και την «προστασία» της περιοχής από τη Ρωσία και την Κίνα, με στρατιωτική και οικονομική θωράκιση της Γροιλανδίας.

Ο δεύτερος άξονας αφορά περισσότερο τις σχέσεις Δανίας - Γροιλανδίας - ΗΠΑ, είπε, επικαλούμενος μια πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Δανών και Γροιλανδών αξιωματούχων με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο.

Σε γενικές γραμμές υπερασπίστηκε τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δίκιο για την ασφάλεια στην Αρκτική και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα εκεί.

Πρόσθεσε ότι η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και ο Καναδάς δεν θα είχαν κινηθεί για να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες χωρίς τον Τραμπ «με κανέναν τρόπο».

Απευθυνόμενος δε στους ευρωβουλευτές τόνισε: «Αν πιστεύετε ότι η ΕΕ ή η Ευρώπη στο σύνολό της μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, "συνεχίστε να ονειρεύεστε"».

Μάλιστα είπε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι στρατιωτικές δαπάνες της Ευρώπης να αυξηθούν μαζικά στο 10%, με περαιτέρω αγορά ιδιόκτητης πυρηνικής ικανότητας και δαπανών «δισεκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ».

Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ και ομοίως οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ, κατέληξε ο Ρούτε.