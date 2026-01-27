ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχίζει να δυσκολεύει την είσοδο βοήθειας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χτες το απόγευμα πως εντόπισε τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού αιχμαλώτου, ζήτημα που είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση για το πλήρες άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος της Ράφας στη Νότια Λωρίδα της Γάζας που κατέλαβε τον Μάιο του 2024, ελέγχοντας τα σύνορα των παλαιστινιακών εδαφών με την Αίγυπτο.

Ωστόσο, μέχρι και την τελευταία στιγμή, ο ισραηλινός στρατός «σαμποτάριζε» πρακτικά την ανακοίνωση που έκανε την περασμένη βδομάδα ο επικεφαλής της 15μελούς Επιτροπής τεχνοκρατών για τη Διοίκηση της Γάζας Αλί Σάαθ, πως θα λειτουργήσει «πλήρως» το μεθοριακό πέρασμα της Ράφας.

Νωρίτερα, πάντως, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς διαβεβαίωσε πως παρέδωσε «όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες» για τον εντοπισμό των λειψάνων σε περιοχή κοντά σε νεκροταφείο της Βόρειας Γάζας.

Ο αρχιδολοφόνος Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι «θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα» σε «περιορισμένη βάση» μόνο για τη διέλευση ανθρώπων με προβλήματα υγείας ή για ανθρωπιστικούς λόγους και όχι για εμπορεύματα ή άλλα εφόδια.

Το ίδιο διάστημα στο Ισραήλ το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει προσφυγή της Ενωσης Ξένου Τύπου για ανεξάρτητη και ελεύθερη μετάβαση ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να πραγματοποιήσουν ανεμπόδιστα δημοσιογραφικές αποστολές. Η Ενωση Ξένου Τύπου (FPA) επισημαίνει στην προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο πως από τη στιγμή που επιτρέπεται στη Γάζα η κίνηση μελών και υπαλλήλων Οργανώσεων Αρωγής, τότε θα πρέπει να επιτραπεί και η ανεμπόδιστη κίνηση δημοσιογράφων.

Στοιχεία της FPA αναφέρουν πως στα παλαιστινιακά εδάφη καταγράφεται παγκόσμιο ρεκόρ φονικών επιθέσεων κατά δημοσιογράφων, καθώς μέσα στο 2025 δολοφονήθηκαν ή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 56 εργαζόμενοι στον Τύπο (ρεπόρτερ, οπερατέρ, φωτορεπόρτερ κ.α.) ενώ από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 ο αριθμός αυτός εκτοξεύεται σε τουλάχιστον 300 νεκρούς δημοσιογράφους.

Παράλληλα οι κατοχικές δυνάμεις προχωρούν την κλιμάκωση στρατιωτικών επιχειρήσεων στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Οχθης, επιχειρώντας να «καθαρίσουν» και εκεί το έδαφος για επέκταση εβραϊκών εποικισμών. Μέσα στο περασμένο 24ωρο έκαναν νέα στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Καφρ Ακαμπ, εκκενώνοντας σχολεία, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές του στρατού έσπειραν τον τρόμο παίρνοντας θέσεις σε ταράτσες κτιρίων της πόλης. Σε χωριά της ερήμου Γιάτα, νότιας της Χεβρώνας, ο στρατός κατεδάφισε σπίτια και χωράφια Παλαιστινίων καταστρέφοντας παράλληλα και αγροτικά μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.ά.

Στη βόρεια κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ στρατιώτες έκαναν εισβολή σε προσφυγικό καταυλισμό Παλαιστινίων της περιοχής.

Νέες επιδρομές στον Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει παράλληλα και την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο. Ισραηλινό drone την Κυριακή βομβάρδισε χωριά του νοτίου Λιβάνου, με τη δικαιολογία ότι επρόκειτο για «στόχους της Χεζμπολάχ» αλλά στην πορεία, σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένων λιβανικών ΜΜΕ, επρόκειτο για νεαρούς που έψαχναν ξύλα για να ζεστάνουν τις οικογένειές τους. Τη Δευτέρα το πρωί βομβαρδίστηκε ΙΧ εν κινήσει σε δρόμο της Τύρου στον νότιο Λίβανο. Υπολογίζεται ότι από τον Νοέμβριο του 2024 το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 350 ανθρώπους.