ΠΑΜΕ

Καταγγέλλει την κρατική καταστολή και τις εκτελέσεις στις ΗΠΑ

«Αλληλεγγύη στα συνδικάτα και στους εργαζόμενους στις ΗΠΑ - Καμία ανοχή στην κρατική καταστολή», τονίζει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας το όργιο καταστολής και τις εκτελέσεις από την ICE στις ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την κλιμάκωση της κρατικής καταστολής στις ΗΠΑ, τις δολοφονίες και τη βία των ομοσπονδιακών κατασταλτικών μηχανισμών, των εγκληματιών της ICE, σε βάρος εργαζομένων, μεταναστών και των οικογενειών τους στη Μινεσότα.

Οι φρικτές εικόνες με παιδιά ακόμη και 5 χρονών να συλλαμβάνονται, ανθρώπους να εκτελούνται από πυρά αστυνομικών στη μέση του δρόμου, αποτελούν μέρος της οργανωμένης επιχείρησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την τρομοκράτηση ολόκληρων γειτονιών, σχολείων και χώρων δουλειάς. Αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο του αστικού κράτους, του κράτους των μονοπωλίων, της βίας και της νομιμότητας που υπηρετεί τα κέρδη.

Χαιρετίζουμε τις μαζικές απεργιακές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Παρασκευής 23/1 που οργάνωσαν τα συνδικάτα στη Μινεσότα, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, που ορθώνουν ανάστημα απέναντι στην τρομοκρατία, απαιτώντας να σταματήσουν οι επιδρομές, οι διώξεις μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους, οι έφοδοι της ICE στα σχολεία και στους χώρους δουλειάς. Εκφράζουμε τη στήριξή μας στα συνδικάτα και στους εργαζόμενους, που με γενική απεργία, διαδηλώσεις και πράξεις ανυπακοής δείχνουν τον δρόμο της οργάνωσης και της συλλογικής πάλης.

Καταγγέλλουμε τη δολοφονία το Σάββατο 24/1 από τους εγκληματίες της ICE του Alex Jeffrey Pretti, νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων και μέλος σωματείου. Τέτοια εγκλήματα δεν είναι "μεμονωμένα περιστατικά". Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θέλει να επιβάλει σιωπή και φόβο, να σπάσει τις αντιστάσεις, να ποινικοποιήσει τη διαμαρτυρία, να συκοφαντήσει τον λαό ως "εχθρό" όταν σηκώνει κεφάλι.

Αυτές είναι οι "αξίες" και το "κράτος δικαίου" του λεγόμενου στρατηγικού εταίρου της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που παρουσιάζουν τις ΗΠΑ ως πρότυπο "δημοκρατίας" και "ασφάλειας".

Η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας του κράτους της αστικής τάξης των ΗΠΑ στο εξωτερικό, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι επεμβάσεις, οι πόλεμοι, η πολεμική οικονομία, φέρνει αναπόφευκτα κλιμάκωση και στο εσωτερικό, ένταση της καταστολής, περιορισμό δικαιωμάτων και ελευθεριών, στοχοποίηση μεταναστών και προσφύγων, επίθεση στη ζωή της εργατικής τάξης. Οταν ο λαός πληρώνει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με ακρίβεια και φτώχεια, όταν οργανώνεται και παλεύει, τότε το αστικό κράτος επιστρατεύει τους μηχανισμούς του για να τον φοβίσει και να τον καθυποτάξει.

Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στα συνδικάτα και στους εργαζόμενους των ΗΠΑ. Δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα ενάντια στην καταστολή, τον ρατσισμό, τον αυταρχισμό και την κρατική βία. Δυναμώνουμε την πάλη για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, για προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους, για να μπει φρένο στην κρατική τρομοκρατία, για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική».