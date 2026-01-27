ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Η Ροντρίγκες θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»

Τις ενδοαστικές διεργασίες που τρέχουν στη χώρα, με φόντο τα σχέδια αμερικανικών και άλλων μονοπωλίων να διασφαλίσουν μερίδιο από τον τεράστιο φυσικό πλούτο του βενεζουελάνικου λαού, επιβεβαίωσε η προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δηλώνοντας το Σάββατο πως «παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες» με τις δυνάμεις από την αντιπολίτευση.

Στη διάρκεια περιοδείας της σε περιοχές που επλήγησαν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις 3 Γενάρη και με φόντο δηλώσεις της για «διάλογο με τις ΗΠΑ χωρίς κανένα φόβο», η Ροντρίγκες είπε ότι ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας «δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα (...) Και ένας τρόπος για να φροντίσουμε ο ένας τον άλλον είναι να ξέρουμε πώς να διατηρήσουμε και να εγγυηθούμε τη δημοκρατική συνύπαρξη από τη διαφορετικότητα». Κατά τα άλλα, η Ροντρίγκες είπε ότι ...«φτάνει με τις διαταγές της Ουάσιγκτον σε πολιτικούς στη Βενεζουέλα», καθώς «είναι οι πολιτικοί στη Βενεζουέλα αυτοί που πρέπει να επιλύσουμε τις διαφορές μας και τις εσωτερικές συγκρούσεις μας. Αρκετά με τις ξένες δυνάμεις». Φυσικά, η προερχόμενη από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα PSUV σημείωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ειρήνη χωρίς κοινωνική ειρήνη», σαλπίζοντας ουσιαστικά κάθε ετοιμότητα για πλήρη ενεργοποίηση των μηχανισμών καταστολής και ενσωμάτωσης των εργαζομένων, καθώς η εργατική - λαϊκή οργή φουντώνει.

Είναι ενδεικτική η κατάσταση σε μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου κυνηγώντας τη μεγιστοποίηση του κέρδους, η εργοδοσία προσπερνά ακόμα και βασικά μέτρα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στη μονάδα αλουμινίου της CVG Carbones del Orinoco (CARBONORCA), όπου την Παρασκευή έγινε έκρηξη, μετά από παρατεταμένη διαρροή φυσικού αερίου. Αν και οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει την κατάσταση και την ανάγκη για άμεσες επισκευές, από τις αρχές της περασμένης βδομάδας, η εργοδοσία αρνήθηκε την διακοπή της παραγωγής. Ελάχιστα 24ωρα πριν, μόλις στις 17 Γενάρη, είχε προκληθεί κι άλλη έκρηξη, που μετά μάλιστα ακολούθησε πυρκαγιά, την οποία οι εργαζόμενοι κλήθηκαν οι ίδιοι να διαχειριστούν, με συστήματα πυρόσβεσης που κρίθηκαν εντελώς ακατάλληλα.

Συγκέντρωση κατά της επέμβασης των ΗΠΑ και της κυβέρνησης «μαριονέτας»

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αύριο Τετάρτη, στις 10 π.μ. οργανώνεται συγκέντρωση στην πλατεία ντε Μορέλος στο κέντρο του Καράκας, με πρωτοβουλία πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων, που συσπειρώνονται στην Πλατφόρμα «Εθνική Συνάντηση για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Λαού», όπου συμμετέχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας (PCV), για «δημοκρατικές ελευθερίες για την αντιμετώπιση των νεοαποικιακών αξιώσεων και για την πάλη υπέρ των δικαιωμάτων του εργαζόμενου λαού». Σε κάλεσμά τους, οι διοργανωτές καλούν σε «απόρριψη της στρατιωτικής επίθεσης και της επίθεσης των ιμπεριαλιστών» και «της νεοαποικιακής συνεργασίας της εθνικής κυβέρνησης με τον Τραμπ».

Συνομιλία ΥΠΕΞ ΗΠΑ - Κολομβίας

Από τη μεριά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνεχίζει τις επαφές με ομολόγους του από τη Λατινική Αμερική, εστιάζοντας σε ζητήματα «περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας». Τέτοιο ήταν το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με την ομόλογό του από την Κολομβία, Ρόζα Γιολάντα Βιγιαβισένσιο, με την οποία συζήτησαν - όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - «κοινές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δεσμών, της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και των προσπαθειών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών». Τον Φλεβάρη, αναμένεται και επίσκεψη του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο στον Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, ο Ρούμπιο μίλησε και με τον πρωθυπουργό της Αϊτής Αλίξ Φις-Αϊμέ, στον οποίο επιβεβαίωσε «την υποστήριξη των ΗΠΑ στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Αϊτής», μιλώντας και για τη «σημασία της συνεχιζόμενης θητείας του ως πρωθυπουργού», την οποία συνέδεσε με την «καταπολέμηση των τρομοκρατικών συμμοριών και τη σταθεροποίηση του νησιού». Μάλιστα, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε την άμεση διάλυση του λεγόμενου «Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου» (TPC), μέχρι τις 7 Φλεβάρη, καταγγέλλοντας «διεφθαρμένους παράγοντες» που «επιδιώκουν να παρέμβουν για δικά τους οφέλη στην πορεία της Αϊτής προς την εκλεγμένη διακυβέρνηση». Χτες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος μελών του TPC, το οποίο την Παρασκευή τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης του Φις-Αϊμέ.