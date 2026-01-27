ΗΠΑ

Ανησυχούν μήπως ο Καναδάς γίνει «λιμάνι - αποθήκη» της Κίνας

Η Ουάσιγκτον απείλησε την Οτάβα με δασμούς μέχρι και 100% αν προχωρήσει τη νέα εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο

Την ολόπλευρη όξυνση της αναμέτρησης ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, αλλά και το «βάρος» που ρίχνει η Ουάσιγκτον στο λεγόμενο δυτικό ημισφαίριο, δείχνουν και οι νέες δηλώσεις και απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για τον Καναδά, λίγα 24ωρα μετά και τη νέα εμπορική συμφωνία που έκλεισε η Οτάβα (σε προκαταρκτική φάση) με το Πεκίνο.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ (σ.σ. υποτιμητική αναφορά στον πρωθυπουργό του Καναδά) πιστεύει ότι θα κάνει τον Καναδά "λιμάνι - αποθήκη" για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», ανέφερε σε ανάρτηση του ο Τραμπ, «προειδοποιώντας» ότι «η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά, θα τον καταβροχθίσει εντελώς, περιλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού τους και του γενικού τρόπου ζωής τους».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός ηγέτης δεν παρέλειψε να καταφύγει και στην προσφιλή τακτική της απειλής επιβολής και εμπορικών δασμών, μέχρι και 100% «αμέσως, αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που έρχονται στις ΗΠΑ».

Οπως δήλωσε και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αυτοί οι δασμοί θα επιβληθούν αν οι Καναδοί «προχωρήσουν περισσότερο και δούμε ότι αφήνουν τους Κινέζους να αδειάζουν τα προϊόντα τους».

Από τη μεριά του ο Καναδός πρωθυπουργός M. Κάρνεϊ επέλεξε χτες να δηλώσει μεταξύ άλλων ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος «είναι ένας έμπειρος διαπραγματευτής» και ότι «ορισμένα από αυτά τα σχόλια και τις θέσεις πρέπει να τεθούν σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο».

Πρόσθεσε δε ότι «σύντομα θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ή αναθεώρηση της συμφωνίας μας με τις ΗΠΑ και το Μεξικό (USMCA)», ενώ έκρινε σκόπιμο να αναφέρει και ότι η συμφωνία που έκλεισε πρόσφατα με το Πεκίνο είναι μια «προκαταρκτική» εμπορική συμφωνία, «αλλά ιστορική (...) που έχει στόχο να απαλειφθούν τα εμπόδια στο εμπόριο και να μειωθούν οι τελωνειακοί δασμοί» με την Κίνα.

Οσο για την Κίνα, ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ,, δήλωσε ότι «οι χώρες πρέπει να προσεγγίσουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών με πνεύμα αμοιβαίου οφέλους, και όχι με τη νοοτροπία του μηδενικού αθροίσματος, μέσω της συνεργασίας και όχι της αντιπαράθεσης».

«Η Κίνα και ο Καναδάς», συνέχισε, «έχουν δημιουργήσει ένα νέο είδος στρατηγικής εταιρικής σχέσης και έχουν κάνει ορισμένες συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τον σωστό χειρισμό των οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό (...) δεν στοχεύει κανένα τρίτο μέρος».

Σήμερα η Σύνοδος ΕΕ - Ινδίας

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σήμερα διεξάγεται στο Νέο Δελχί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Ινδίας, όπου αναμένονται σημαντικές εξελίξεις ως προς την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές εδώ και χρόνια.

Την περασμένη βδομάδα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία βρίσκεται ελάχιστα βήματα πριν την οριστικοποίησή της.

Χτες το πρακτορείο «Reuters», επικαλούμενο «πηγές που γνωρίζουν για τις διμερείς συνομιλίες», μετέδωσε ότι «η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει σημαντικά τους δασμούς στα αυτοκίνητα που θα εισάγονται από την EE στο 40%, από τα σημερινά επίπεδα που φτάνουν μέχρι και το 110%», σχολιάζοντας ότι κάτι τέτοιο «θα σηματοδοτήσει το πιο σημαντικό βήμα προς το άνοιγμα της τεράστιας αγοράς αυτοκινήτων της Ινδίας».

Κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει ιδιαίτερα αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι «Volkswagen», «Renault», «Stellantis», «Mercedes-Benz» και BMW, που «αν και κατασκευάζουν ήδη οχήματα στην Ινδία, οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί έχουν περιορίσει την ικανότητά τους να επεκτείνουν το μερίδιο αγοράς».