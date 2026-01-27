ΗΠΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΡΑΝ

Δυναμώνουν τη στρατιωτική παρουσία στον Περσικό

Οι ΗΠΑ εντείνουν τις στρατιωτικές κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, προετοιμάζοντας βάσεις και συμμάχους - εταίρους για την εξαπόλυση νέων επιθετικών σχεδίων και επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου στο CBS, το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και η αρμάδα του κινούνται προς τον Περσικό Κόλπο και έχουν τεθεί στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή.

Η αρμάδα του αεροπλανοφόρου απαρτίζεται από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, ενώ πάνω στο «Lincoln» βρίσκονται μοίρες μαχητικών F/A-18E/F «Super Hornet», αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G «Growler», μαχητικών F-35C και ελικοπτέρων MH-60R/S.

Επίσης, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται και ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, πραγματοποιώντας συνομιλίες επικεντρωμένες ιδίως στο Ιράν.

Την περασμένη Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές έναντι του Ιράν, λέγοντας με νόημα ότι οι ΗΠΑ έχουν έναν «τεράστιο στόλο» που κατευθύνεται προς το Ιράν «για κάθε ενδεχόμενο», σε περίπτωση που αποφασίσει να αναλάβει δράση. Κατά τη γνωστή τακτική, προσπάθησε να δημιουργήσει «μυστήριο» ή «αμφιβολίες», προσθέτοντας ότι «ίσως να μη χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε».

Το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του υπουργείου Αμυνας ανακοίνωσε ότι διατηρεί τα μαχητικά του αεροσκάφη «Typhoon» στο Κατάρ «σε αμυντική ικανότητα».

Από την άλλη, η κυβέρνηση, ο στρατός και οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν δείχνουν να προετοιμάζονται πυρετωδώς για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ ή και από το Ισραήλ.

Το ιρανικό «Nournews», που πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, μετέδωσε δηλώσεις του στρατηγού Μοχάμαντ Πακπούρ που προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό».

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε στην Τεχεράνη μια γιγαντοαφίσα στην κεντρική πλατεία Ενγκελάμπ της πρωτεύουσας, που δείχνει από ψηλά ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο με μαχητικά αεροσκάφη κατεστραμμένα να καίγονται, νεκρούς στρατιώτες και το σύνθημα - προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ: «Αν σπείρετε ανέμους θα θερίσετε θύελλες».

Από την πλευρά τους, χτες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν ο εναέριος χώρος ή τα χωρικά ύδατα της χώρας να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε εχθρική πράξη σε βάρος του Ιράν. Ο δε υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν, δήλωσε χθες ότι οι σχέσεις της χώρας του με τα ΗΑΕ «είναι εξαιρετικά σημαντικές» για την περιφερειακή σταθερότητα, λίγες βδομάδες αφότου το Ριάντ ανάγκασε τα Εμιράτα και τους αυτονομιστές του νότου, τους οποίους υποστήριζαν, σε αποχώρηση από τη νότια Υεμένη, με επιχειρήσεις - αστραπή και σε συνεννόηση με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που εδρεύει στο Αντεν.

Αμερικανικές πιέσεις και στο Ιράκ

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει τις πιέσεις και προς το Ιράκ, το κοινοβούλιο του οποίου κατάφερε το Σάββατο να φτάσει σε συμφωνία για νέα κυβέρνηση υπό τον πρώην πρωθυπουργό Νούρι Αλ Μάλικι, που στηρίζεται από σιιτικά κόμματα, τα οποία διατηρούν καλές σχέσεις με το Ιράν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τηλεφώνησε προχτές στον Μάλικι, εκφράζοντας την «ελπίδα» ότι η επομένη ιρακινή κυβέρνηση θα κάνει τη χώρα «δύναμη σταθερότητας, ευημερίας και ασφάλειας» στην περιοχή. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο τόνισε ότι «μια κυβέρνηση ελεγχόμενη από το Ιράν δεν θα μπορούσε επιτυχώς να βάλει πρώτα τα συμφέροντα του Ιράκ, να κρατήσει το Ιράκ εκτός των περιφερειακών συγκρούσεων και να προωθήσει την αμοιβαία επωφελή σχέση» Ουάσιγκτον - Βαγδάτης.