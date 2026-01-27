ΗΠΑ

Πάνω από 20 οι νεκροί από το κρύο

Στο έλεος των έντονων χιονοπτώσεων και θερμοκρασιών ακόμα και -30 βαθμών βρίσκονται δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί 26 πολιτειών, από το Τέξας έως τη Μασαχουσέτη. Μέχρι χτες είχε ανακοινωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άτομα, εκ των οποίων 5 σε εξωτερικούς χώρους στη Νέα Υόρκη και 3 στο Τέξας, ο ένας 16 ετών, σε δυστύχημα με έλκηθρο.

Την Κυριακή 800.000 έως 1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, παράλληλα αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε τηλεπικοινωνίες, λόγω πεσμένων δέντρων και γραμμών ηλεκτροδότησης. Τα ίδια προβλήματα συνεχίστηκαν και χτες.

Τουλάχιστον 20 πολιτείες και η Ουάσιγκτον κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καθώς περιμένουν ακόμα πιο σφοδρές χιονοπτώσεις τα επόμενα 24ωρα. Μεγάλα αεροδρόμια στην Ουάσιγκτον, στη Φιλαδέλφεια και στη Νέα Υόρκη παρέλυσαν, και το Σαββατοκύριακο ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν πάνω από 19.000 πτήσεις με προορισμό ή αναχώρηση από τις ΗΠΑ. Αλλες 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χτες.

Το μόνο που κάνει το αστικό κράτος για την αντιμετώπιση του ψύχους είναι οι εκκλήσεις στην «ατομική ευθύνη» ...για να φορέσουν οι πολίτες ζεστά ρούχα.

Σε μια προσπάθεια να δείξει «ευαισθησία», ο Τραμπ αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τη χιονοκαταιγίδα σε ορισμένες περιοχές της χώρας «ιστορική», εγκρίνοντας το Σάββατο την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 πολιτείες, κυρίως στο μεσοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ. Αλλες 17 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια (όπου υπάγεται η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον) κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επίσης.

Το ίδιο 24ωρο, το ομοσπονδιακό υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε έκτακτη διαταγή που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής Ενέργειας σε Κέντρα Δεδομένων (Data Center) και άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των διακοπών ρεύματος.