Διαδήλωση κατά της αστυνομικής βίας και στη Γαλλία

Με πανό και μπλούζες που «φώναζαν» για «Δικαιοσύνη και Αλήθεια!», διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν προχτές το βράδυ σε γειτονιά του Παρισιού όπου πρόσφατα ξεψύχησε ένας 35χρονος από τη Μαυριτανία, ενώ κρατούνταν σε αστυνομικό τμήμα και - σύμφωνα με καταγγελίες - δέχτηκε άθλια αντιμετώπιση από τα «όργανα της τάξης»...

Συγκεκριμένα, ο Ελ Χάσεν Ντιαρά συνελήφθη το βράδυ της 14ης προς 15η Γενάρη, στο 20ό Διαμέρισμα του Παρισιού, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος επιτέθηκε σε δύο αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν τέιζερ για να τον «ακινητοποιήσουν» και μετά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου τελικά «κατέληξε» έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Ο συνήγορος της οικογένειας του Ντιαρά, Γιασίν Μπουζρού, κατήγγειλε ότι σύμφωνα με βίντεο που υπάρχουν και περιέχουν «συντριπτικά στοιχεία» αστυνομικοί γρονθοκόπησαν τον νεαρό «ενώ εκείνος ήταν ακινητοποιημένος στο έδαφος, φωνάζοντας "Με πνίγετε!" (...) Και αργότερα μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Οπότε καταλάβετε ότι η οικογένειά του θέλει να γίνουν έρευνες».

Συμμετέχοντες στην κινητοποίηση κατήγγειλαν μάλιστα ότι «οι δύο αστυνομικοί που φέρονται να αυθαιρέτησαν δεν έχουν καν τεθεί σε διαθεσιμότητα».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι «σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία θανάτου», αναφέροντας ότι ο αστυνομικός που στο βίντεο γρονθοκοπεί τον 35χρονο «θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις»...