ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Συνεχίζονται τα παζάρια για εδάφη, επενδύσεις, «εγγυήσεις ασφαλείας»

Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο και επιθέσεων με drones σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εξελίσσονται τα παζάρια γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου γίνεται τριμερής σύνοδος Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, με αξιωματούχους να συναντιούνται Παρασκευή και Σάββατο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Είχε προηγηθεί την Πέμπτη συνάντηση στη Μόσχα του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ, η οποία χαρακτηρίστηκε από το Κρεμλίνο «ωφέλιμη από όλες τις απόψεις».

Λίγο πριν τη συνάντηση στη Μόσχα ο Πούτιν είχε στείλει «μήνυμα» στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου».

Επιπλέον, εμφανίστηκε έτοιμος να διαθέσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ - περίπου 5 δισ. δολάρια - για επενδύσεις σε ουκρανικές περιοχές, στο πλαίσιο μιας «ειρηνευτικής» συμφωνίας.

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας εξελίχθηκαν και κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, με τον Γουίτκοφ να ισχυρίζεται ότι έχει γίνει «μεγάλη πρόοδος» και «τώρα βρισκόμαστε στο τέλος».

«Η δημιουργία μιας ζώνης χωρίς δασμούς στην Ουκρανία θα ήταν σημαντική αλλαγή για την οικονομία της χώρας», επισήμανε μεταξύ άλλων.

Εξάλλου το έγγραφο για τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΗΠΑ στο Κίεβο έχει «ολοκληρωθεί» και αναμένεται να υπογραφεί από τους δυο Προέδρους, όπως είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, που είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ στο περιθώριο του Νταβός. «Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», είπε.

Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» που προτείνουν οι Ευρωπαίοι «δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τις ΗΠΑ», επέμεινε ο Ζελένσκι.

Επίσης στο Νταβός το Κίεβο εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Στο μεταξύ, μέσα στο κλίμα έντασης μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για το Φόρουμ στο Νταβός ανακοίνωση ενός «σχεδίου ευημερίας» - δηλαδή επενδύσεων των μονοπωλιακών ομίλων - ύψους 800 δισ. δολαρίων μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και ΗΠΑ.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα συζητηθούν στο Αμπου Ντάμπι θα είναι το εδαφικό, δηλαδή το Ντονμπάς που απαιτεί η Ρωσία.

Οπως σημείωσε ο Ζελένσκι, είναι κρίσιμο για την Ουκρανία να καταλάβει από πού θα προέλθει το «πακέτο χρηματοδότησης» για τη «μεταπολεμική ανασυγκρότηση» και το Κίεβο θα «παλέψει» για να χρησιμοποιήσει όλα τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια.