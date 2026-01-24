ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Νέα δημοσιεύματα για επαφές Ροντρίγκες - ΗΠΑ πριν τη στρατιωτική επίθεση

Με τη σοσιαλδημοκράτισσα προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, να δηλώνει ότι «με τις ΗΠΑ βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας, χωρίς κανέναν φόβο, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες», δημοσιεύματα μεγάλων «δυτικών» ΜΜΕ όπως ο βρετανικός «Guardian» και το πρακτορείο «Reuters» μεταδίδουν ότι οι επαφές των ΗΠΑ με την Ροντρίγκες είχαν ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα στις 3 Γενάρη και την απαγωγή του επίσης σοσιαλδημοκράτη Προέδρου της χώρας Ν. Μαδούρο.

Σύμφωνα με τις πηγές (από την αμερικανική αλλά και τη βενεζουελάνικη πλευρά) που επικαλούνται τα σχετικά ρεπορτάζ, η Ροντρίγκες είχε καταθέσει εναλλακτικές στην κυβέρνηση Τραμπ για την απομάκρυνση Μαδούρο, στις οποίες, αν και ο δικός της περίγυρος δεν εμπλεκόταν άμεσα στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, προσέφερε τη συνεργασία της για τη «μετα-Μαδούρο εποχή».

Αντίστοιχες επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να είχε και ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντ. Καμπέγιο, επίσης θεωρούμενος στενός συνεργάτης του Μαδούρο.

Συνολικά οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όσα κατήγγειλε και μέσα από συνέντευξη Τύπου το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας (PCV), ζητώντας να ενημερωθεί άμεσα ο λαός της χώρας για όσα συζήτησε με την κυβέρνηση Ροντρίγκες ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καράκας.

«Η παρουσία του κορυφαίου εκπροσώπου της CIA στη Βενεζουέλα είναι μια απόδειξη των αλλαγών που συντελούνται για την εγγύηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου και του αμερικανικού ιμπεριαλισμού», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του PCV, Οσκαρ Φιγκέρα, προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχουν εξηγηθεί στον βενεζουελάνικο λαό ούτε «οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο».

Και επεσήμανε πως η επίσκεψη Ράτκλιφ «έρχεται να δείξει στη χώρα και στον κόσμο ποιοι είναι εκείνοι που διατηρούν στενές σχέσεις με αυτόν τον κατασταλτικό και δολοφονικό μηχανισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ», θυμίζοντας επίσης ότι μέχρι πολύ πρόσφατα ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μαδούρο «ήταν απασχολημένοι με το να κατηγορούν άλλους, "αριστερούς" και "δεξιούς", ότι είναι "πράκτορες της CIA", αλλά γίνεται όλο και πιο σαφές ποιος είναι αφοσιωμένος στις πολιτικές του ιμπεριαλισμού και, κατά συνέπεια, υποτάσσεται στα όργανα κυριαρχίας του».