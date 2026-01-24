ΗΠΑ ΣΕ ΣΥΡΙΑ - ΙΡΑΝ

«Πράσινο φως» για επίθεση στους Κούρδους στη Συρία, νέες απειλές προς το Ιράν

Αλλη μια επιβεβαίωση της αξίας που έχουν οι λυκοφιλίες και οι «εγγυήσεις» των ιμπεριαλιστών προσφέρουν οι εξελίξεις των ημερών στη Συρία, με τις ΗΠΑ να δίνουν το «πράσινο φως» στους τζιχαντιστές της «κυβέρνησης» Τζολάνι για να «εκκαθαρίσει» τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας που τελούσαν υπό τον πλήρη έλεγχο Κούρδων μαχητών των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), προς ικανοποίηση και της Τουρκίας, που εδώ και πολλά χρόνια ασκούσε έντονες πιέσεις για την «απομάκρυνση» των Κούρδων μαχητών, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας».

Ο συριακός στρατός κλιμάκωσε την περασμένη βδομάδα τις επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στον έλεγχο φυλακών και του τεράστιου καταυλισμού Αλ Χολ, στον οποίο εδώ και πάνω από 10 χρόνια κρατούνται δεκάδες χιλιάδες μέλη οικογενειών τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», ενώ κατά τις επιχειρήσεις δεν έλειψαν οι συγκρούσεις (με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών στρατιωτών και τον τραυματισμό αρκετών άλλων), παρά τη νέα τετραήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης 20 Γενάρη, από τον Σύρο τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα και τον διοικητή των SDF, Μαζλούμ Αμπντι.

Είχε προηγηθεί το «γενικό πρόσταγμα» του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, που με ανάρτησή του στην αρχή της βδομάδας ξεκαθάρισε ότι για τις ΗΠΑ έχει «ολοκληρωθεί» ο ρόλος που επιτέλεσαν από το 2014 οι «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαλυθούν και να ενσωματωθούν στο συριακό «κεντρικό κράτος»...

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ εντείνουν τη στρατιωτική τους επιθετικότητα έναντι του Ιράν. Τις τελευταίες μέρες ενίσχυσαν τον αριθμό μαχητικών F-15E σε αεροπορικές βάσεις του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, ενώ το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έχει χαράξει γραμμή πλεύσης για τον βόρειο Ινδικό Ωκεανό, με τον Τραμπ να εκτοξεύει νέες απειλές την Παρασκευή, λέγοντας πως «έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται εκεί» και πως «τους παρακολουθούμε πολύ στενά». Τα μαχαίρια μεταξύ Ουάσιγκτον - Τεχεράνης αναμένεται να ξαναβγούν στη φόρα, ενδεχομένως παράλληλα με νέα παζάρια, με τον επικεφαλής των Ιράν «Φρουρών της Επανάστασης», υποστράτηγο Πακπούρ, να φέρεται να λέει ότι «οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι έτοιμες, τα δάχτυλά μας είναι στη σκανδάλη. Οι Αμερικανοί λένε ότι θέλουν να μιλήσουν, και αυτό θα ήταν το καλύτερο γι' αυτούς, αλλά αυτήν τη φορά δεν θα ξεγελαστούμε από καμία ψευδή αίσθηση ασφάλειας λόγω των διαπραγματεύσεων».