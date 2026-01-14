ΑΓΚΥΡΑ.- Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που οι τουρκικές αρχές είχαν προσαγάγει μετά από αίτημα της ΜΙΤ, στο πλαίσιο ερευνών για τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλι αλ-Χαντάντ. Η αεροσυνοδός κανονικά θα επιβιβαζόταν στο μοιραίο αεροσκάφος αλλά τελικά δεν περιλήφθηκε στο πλήρωμά του. Σύμφωνα με ΜΜΕ την ανέκρινε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία «λόγω ύποπτων δηλώσεων και επαφών πριν από την πτήση», αλλά τελικά δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της.

ΣΕΟΥΛ.- Την επιβολή της θανατικής ποινής ζήτησε ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας για τον πρώην Πρόεδρο της χώρας, Γιουν Σοκ-γελ, που κατηγορείται για ανταρσία, μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024 (που διήρκεσε βέβαια λίγες ώρες). Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι από την ανάκριση επιβεβαιώθηκε συγκεκριμένο σχέδιο για τη διατήρηση του Γιουν στην εξουσία.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ.- Εθνικές βουλευτικές εκλογές ορίστηκαν στις 12 Απρίλη στην Ουγγαρία, ενώ δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να ηττηθεί ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010. Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του «φιλοευρωπαίου» Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Ορμπάν, προηγείται του κόμματος Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού από την περασμένη άνοιξη.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Το Ιράν απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «St. Nikolas», με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε κατασχέσει στον Κόλπο του Ομάν τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με πηγή της εταιρείας που μίλησε στο Reuters την Τρίτη.