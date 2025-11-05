ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η πραγματική εικόνα δεν κρύβεται παρά τις «παραστάσεις» του υπουργείου

Ακόμη μία περιοδεία - φιέστα, αυτή τη φορά στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο ο υπουργός «εμπορίου Υγείας», Αδωνις Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, επιθεώρησε εργασίες σε κτίρια χωρίς υγειονομικό προσωπικό, ενώ επίβλεψε το πιλοτικό σύστημα διαλογής ασθενών στα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που τα δημόσια νοσοκομεία «στενάζουν» από την πολιτική της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα ΤΕΠ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ενωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ), Νίκο Νταφούλη, ο οποίος βρισκόταν σε εφημερία εκείνη την ημέρα, και του έθεσε με επιτακτικό τρόπο τα πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, αφού οι κενές οργανικές θέσεις του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού ξεπερνούν τις 250, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και το προσωπικό να στερείται αδειών και ρεπό. Ιδια είναι η κατάσταση και στο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου, όπου από τις 136 οργανικές θέσεις ιατρών, οι 37 παραμένουν κενές.

Πιο αναλυτικά, η ΕΙΝΚΥΛ σημειώνει για την επίσκεψη του υπουργού ότι οι εξαγγελίες του δεν μπορούν να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση, όπως την καθημερινή αγωνία για το πού θα νοσηλευτούν οι ασθενείς, λόγω έλλειψης χώρων, τις απαράδεκτες κτιριακές συνθήκες κ.ά.

«Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Λάρισας δεν θα μείνουμε απαθείς», ξεκαθαρίζει η Ενωση, καταλήγοντας: «Η υποβάθμιση του ΕΣΥ δεν θα περάσει. Η απάντησή μας θα είναι μαζική, ενωτική και αγωνιστική». Και καλεί όλους τους υγειονομικούς του ΕΣΥ σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκινούν αύριο ώστε να διεκδικήσουν αποφασιστικά «αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και περίθαλψης, δημόσια Υγεία αντάξια των αναγκών του λαού».

ΕΠ Θεσσαλίας ΚΚΕ: Στο στόχαστρο της πάλης η εγκληματική πολιτική στην Υγεία

Την επίσκεψη του υπουργού σχολιάζει με ανακοίνωσή της η ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως «όσο κι αν ο υπουργός Υγείας επιδίδεται σε παραστάσεις και ψεύτικες εικόνες, η πραγματικότητα για την κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων της Λάρισας -όπως και της υπόλοιπης χώρας - δεν κρύβεται».

Προσθέτει πως τα πολύ μεγάλα προβλήματα των δύο νοσοκομείων «δεν μπορούν να ξεχαστούν από αναγκαία έργα, όπως η ανακαίνιση του ΤΕΠ, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση προωθεί αποφασιστικά την εμπορευματοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων, με τη λογική των "επιχειρηματικών μονάδων" που θα αναζητούν από τη μία "έσοδα" και χορηγούς και από την άλλη ασθενείς - "πελάτες", πότε στα επί πληρωμή χειρουργεία, πότε στα επί πληρωμή εξωτερικά ιατρεία».

Καταλήγοντας η Οργάνωση του Κόμματος υπογραμμίζει ότι «αυτή η εγκληματική πολιτική είναι που πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο της εργατικής - λαϊκής πάλης και διεκδίκησης, για να κατακτήσει ο λαός αυτό που του αξίζει σήμερα: Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με σύγχρονες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες.

Γιατί σήμερα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για δημόσια, δωρεάν, αναβαθμισμένη Υγεία και Πρόνοια για τον λαό, που όμως συντρίβονται, λόγω της επιχειρηματικής δράσης και της μετατροπής της πιο ζωτικής λαϊκής ανάγκης σε πανάκριβο εμπόρευμα».