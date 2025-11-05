Τετάρτη 5 Νοέμβρη 2025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Στον «αέρα» και χωρίς εισόδημα για άλλον έναν χειμώνα

Κινητοποιήσεις από σήμερα σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Με την τουριστική σεζόν να οδεύει στο τέλος, χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό παραμένουν «στον αέρα» για άλλον έναν χειμώνα.

Ξενοδοχοϋπάλληλοι λαμβάνουν επιδότηση μόλις 3 μηνών, ενώ στον επισιτισμό το ειδικό εποχικό βοήθημα παραμένει πενιχρό. Μάλιστα, αντί να επεκταθεί η επιδότηση για όλη την ανεργία και να δοθούν αυξήσεις, τους φορολογούν το επίδομα, τους επιβάλλουν το 50% σε προπληρωμένη κάρτα και οι πληρωμές καθυστερούν λόγω υποστελέχωσης ΔΥΠΑ - πολλοί φτάνουν Χριστούγεννα χωρίς ούτε την πρώτη δόση!

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι του κλάδου προχωρούν σε κινητοποιήσεις σήμερα Τετάρτη 5 Νοέμβρη.

Στην Αθήνα το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού καλεί σε κινητοποίηση στις 2 μ.μ. στα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22).

Στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο Εργαζομένων Τουρισμού - Επισιτισμού (ΣΕΤΕΠΕ) καλεί στις 10.30 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), οδός Δωδεκανήσου.

Στο Ηράκλειο, η ΔΑΣ καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης της ΔΥΠΑ Κνωσού, την Παρασκευή 7 Νοέμβρη, στις 10 π.μ.μ.

Παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε Ιωάννινα, Ρόδο, Χαλκίδα και άλλες τουριστικές περιοχές.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: Ενταξη όλων των εποχικών στο ταμείο ανεργίας με 600 ευρώ/μήνα, χωρίς όρους. Αφορολόγητο επίδομα, κατάργηση προπληρωμένης κάρτας. Αναγνώριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε 12μηνα ξενοδοχεία ως εποχικές. Αμεση καταβολή σε όσους δεν πληρώθηκαν λόγω εργοδοτικής ευθύνης.

    

