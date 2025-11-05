Δύο νεκροί μέσα σε έναν μήνα στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών

«Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών», τονίζει το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σε ανακοίνωσή του για τον νεκρό 60χρονο εργαζόμενο εν ώρα εργασίας σε επιχείρηση του κλάδου στην Ξάνθη, τη Δευτέρα 3 Νοέμβρη.

Δίνοντας την εικόνα που επικρατεί στον κλάδο, το Συνδικάτο σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μέσα σε έναν μήνα μετράμε 2 νεκρούς συναδέλφους: Στις 25 Σεπτεμβρίου έχασε τη ζωή του συνάδελφος στο εργοστάσιο "Τσακίρης" στην Αταλάντη και το πρωί της Δευτέρας άλλος ένας εργάτης έχασε τη ζωή του, σ' ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα, στο συσκευαστήριο τροφίμων "NESTOS FOODS" έξω από το χωριό του Αγίου Αθανασίου στην Ξάνθη».

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι το πρόσφατο θύμα «είχε 20ετή εμπειρία στον συγκεκριμένο χώρο δουλειάς και στο συγκεκριμένο πόστο. Χτες εξερράγη το καζάνι κονσερβοποίησης και ο συνάδελφος βρήκε τραγικό θάνατο. Ταυτόχρονα ένας δεύτερος συνάδελφος τραυματίστηκε. Ολα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια όλων των συναδέλφων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο».

Ενώ φωτίζοντας τις αιτίες του νέου εγκλήματος σημειώνει ότι «οι συνθήκες δουλειάς στο συγκεκριμένο συσκευαστήριο είναι οι ατέλειωτες, αδήλωτες και απλήρωτες υπερωρίες στη φουλ σεζόν, η πίεση, η εντατικοποίηση και τα ελλιπή μέτρα προστασίας της υγείας». Οπότε, «ο τραγικός απολογισμός είναι ο θάνατος του συναδέλφου μας που μπήκε για ένα μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του», αναφέρει σημειώνοντας τις τεράστιες ευθύνες της εργοδοσίας.

Μάλιστα, το Συνδικάτο θέτει ερωτήματα για τη συντήρηση και την παλαιότητα του συγκεκριμένου μηχανήματος που προκάλεσε τον θάνατο του εργαζόμενου, προσθέτοντας:

«Η κερδοφορία των μεγάλων εργοδοτών του κλάδου μας έχει εκτοξευθεί. Αυτοί μετράνε κέρδη, εμείς μετράμε νεκρούς και τραυματίες! Γι' αυτούς τα μέτρα υγείας και ασφάλειας είναι κόστος! Γι' αυτό οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου.

Στα συσκευαστήρια που η εντατικοποίηση "βαράει κόκκινο" και οι ώρες δουλειάς μπορεί να φτάνουν και τις 16 ημερησίως (ιδιαίτερα την περίοδο της φουλ σεζόν) αυξάνονται δραματικά οι πιθανότητες για σοβαρά εργατικά ατυχήματα, μέχρι και θανατηφόρα».

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στον χώρο του συσκευαστηρίου μαζί με εκλεγμένο μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης (συνδικαλιστή που συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ). Πραγματοποιήθηκε επίσης από κοινού έλεγχος με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την Υγεία και την Ασφάλεια.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ έφτασαν στο συσκευαστήριο το απόγευμα, αρκετές ώρες μετά το συμβάν για να διερευνήσουν τις αιτίες του εργατικού «ατυχήματος» εξαιτίας της υποστελέχωσης της υπηρεσίας, αφού υπάρχει μια Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια, που καλύπτει 2 νομούς (Δράμας και Ξάνθης) με μόνο 4 (!) επιθεωρητές.

Γι' αυτό και το Συνδικάτο καλεί να οργανωθούν οι εργαζόμενοι στο συσκευαστήριο, «να μη φοβηθούν! Οι κίνδυνοι για σοβαρά ή και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιάζονται στους χώρους δουλειάς, με νόμους που μας κάνουν να δουλεύουμε 13 ώρες τη μέρα, με ωράρια - λάστιχο, με καταργημένες άδειες και αργίες. Η δική μας άμυνα είναι η οργάνωση στο Συνδικάτο για να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να απαιτήσουμε να υπάρχουν παντού Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας. Για να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους».