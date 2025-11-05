ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!

«Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάτω η φοροληστεία! Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες. Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης», είναι το σύνθημα με το οποίο η ΟΒΣΑ καλεί τους μικρούς επαγγελματίες στην κινητοποίηση αύριο Πέμπτη 6 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών.

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για το οποίο η Ομοσπονδία τονίζει ότι αφήνει άθικτη την πολιτική της φοροληστείας, δηλαδή «την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί».

«Φτάνει πια! Αγώνας μαζικός για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες, για την προστασία του εισοδήματος, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών», επισημαίνει η ΟΒΣΑ.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όποιον αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές που υποθηκεύουν τη ζωή μας για να πλουτίζουν μια χούφτα μεγαλοκαρχαρίες», τονίζει και καλεί σε διεκδίκηση για: Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του νόμου 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολογίας. Μείωση της έμμεσης φορολογίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στην Ενέργεια. Γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

Απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει πάρει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.