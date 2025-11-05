ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Απαράδεκτες μεθοδεύσεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού μπροστά στο Συνέδριο

Τις διαθέσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών (ΟΣΜΕ) να προχωρήσει στο 32ο Συνέδριο (12 - 13 Δεκέμβρη) με πλαστούς και νόθους συσχετισμούς αποκαλύπτει η ΔΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ στο ΔΣ της ΟΣΜΕ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ζήτησε τον πρωτογενή ουσιαστικό έλεγχο όλων των πρακτικών αρχαιρεσιών των σωματείων από τις παρατάξεις για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων για το Συνέδριο, όπως γίνεται σε κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση εργαζόμενων πανελλαδικά αλλά και στην ίδια τη ΓΣΕΕ. Επίσης, να μην αποκλειστούν σωματεία από τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο για οικονομικούς λόγους.

Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας (Νέα Αριστερά - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ) με διάφορες υπεκφυγές αρνήθηκε και τα δύο αιτήματα.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΣ καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να σκεφτούν τι είναι αυτό που θέλουν να κρύψουν και εμποδίζουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο των αρχαιρεσιών των σωματείων, και γιατί.

Και τονίζει: «Αυτό που θέλουν να κρύψουν είναι ότι στην Ομοσπονδία μας υπάρχουν σωματεία - "φαντάσματα", που ο μοναδικός λόγος ύπαρξής τους είναι η παραγωγή αντιπροσώπων για διαμόρφωση πλαστών και νόθων συσχετισμών στο Συνέδριο, και τίποτα άλλο.

Σωματεία που όχι απλά δεν είδαμε να έχουν κάποια δράση, αλλά δεν υπάρχει ούτε μισή ανακοίνωσή τους πουθενά.

Σωματεία εργαζομένων που εγγράφουν παρανόμως ως μέλη μετόχους της επιχείρησης, όπως σε επιχειρησιακά σωματεία των ΚΤΕΛ, με μοναδικό κριτήριο να μπορέσουν να πιάσουν το "μέτρο" των 38 ψηφισάντων προκειμένου να εκλέξουν αντιπρόσωπο για λογαριασμό της εργοδοτικής πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας.

Μιας πλειοψηφίας που και το τρίχρονο που πέρασε από το τελευταίο Συνέδριο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, δεν κούνησε το δαχτυλάκι της στην κατεύθυνση της οργάνωσης των υπαρκτών και ζωντανών σωματείων - μελών της και των εργαζόμενων του κλάδου σε αγωνιστική κατεύθυνση, για τη διεκδίκηση υπογραφής των 5 κλαδικών Συμβάσεων που υπέγραφε μέχρι το 2010 - 2011.

Και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά έβαλε και εμπόδια με την άρνησή της στις κατ' επανάληψη προτάσεις της ΔΑΣ για πανελλαδική ή και κατά περιοχές συσκέψεις με τα σωματεία και τους εργαζόμενους του κλάδου, για συγκρότηση προτάσεων Συλλογικών Συμβάσεων, σχεδιασμό και οργάνωση της διεκδίκησής τους με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ρίχνοντας νερό στον μύλο της εργοδοσίας, διαχρονικά των κυβερνήσεών της και του κράτους της».

Η ΔΑΣ αναδεικνύει επίσης ότι η ίδια ομάδα στη διοίκηση της Ομοσπονδίας βάζει «κόφτη» στη συμμετοχή υπαρκτών σωματείων που είναι απέναντι στη γραμμή της, τη γραμμή του «κοινωνικού εταιρισμού» και της «εργασιακής ειρήνης».

Απαντώντας δε στα προσχήματα της ηγεσίας, που επικαλείται τα οικονομικά των σωματείων για να αποκλείει όσα δεν καταβάλλουν το 1/3 των οφειλόμενων συνδρομών, η ΔΑΣ διερωτάται: «Αφού τα οικονομικά της Ομοσπονδίας δεν είναι καλά, γιατί επιλέγει να κάνει το Συνέδριο σε χλιδάτο 5άστερο ξενοδοχείο, που θα κοστίσει κάποιες χιλιάδες ευρώ;».

Η ΔΑΣ διαμηνύει ότι τέτοιου είδους άθλιες μεθοδεύσεις δεν πρόκειται να περάσουν και απαιτεί: Αμεσα να συγκληθεί διαπαραταξιακή επιτροπή, μαζί με τον γραμματέα Οργανωτικού, για τον έλεγχο των πρακτικών αρχαιρεσιών των σωματείων. Να μην αποκλειστεί κανένα σωματείο, ιδιαίτερα τα κλαδικά, που αντιμετωπίζουν σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα, λόγω και της φύσης τους.

Καλεί τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα και να συμπορευτούν με τη ΔΑΣ, για μια Ομοσπονδία - επιτελείο οργάνωσης της μάχης για κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις, με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες. Να μην αποδεχτούν μια Ομοσπονδία - κλοτσοσκούφι των εργοδοτικών ενώσεων, που η πλειοψηφία της το μόνο που τόλμησε να ψελλίσει τα τρία τελευταία χρόνια για τις Συλλογικές Συμβάσεις, κι αυτό μόνο διακηρυκτικά, ήταν η προσφυγή στον ΟΜΕΔ (δηλαδή στον «Προκρούστη» των εργασιακών δικαιωμάτων) για τη ΣΣΕ των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ.