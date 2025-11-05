ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Νέα κινητοποίηση σήμερα στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο

Σε νέα μηχανοκίνητη συγκέντρωση προχωρούν σήμερα Τετάρτη στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, στις 11.30 π.μ., η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Αγροτικός Σύλλογος Πηνείας στην Ηλεία.

Καλώντας σε συμμετοχή όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους, τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και τα εργατικά - λαϊκά στρώματα, Ομοσπονδία και Σύλλογος απαιτούν μεταξύ άλλων τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με ευθύνη του κράτους για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του καταρροϊκού πυρετού, αλλά και την άμεση καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.