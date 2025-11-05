Τετάρτη 5 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Νέα κινητοποίηση σήμερα στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο

Σε νέα μηχανοκίνητη συγκέντρωση προχωρούν σήμερα Τετάρτη στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, στις 11.30 π.μ., η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και ο Αγροτικός Σύλλογος Πηνείας στην Ηλεία.

Καλώντας σε συμμετοχή όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους, τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και τα εργατικά - λαϊκά στρώματα, Ομοσπονδία και Σύλλογος απαιτούν μεταξύ άλλων τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με ευθύνη του κράτους για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του καταρροϊκού πυρετού, αλλά και την άμεση καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στήνουν απεργιακό «κλοιό» στο υπουργείο Υγείας αύριο και μεθαύριο
Σταθμός οι μεγάλες συσκέψεις για την κλιμάκωση της πάλης
Η «ελευθερία των εργαζομένων» ...στην πράξη, μέσα από απαράδεκτες ατομικές συμβάσεις
Δεν το βάζουν κάτω οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας»
Το «κρυφτούλι» ΕΕ - κυβέρνησης αφήνει ξεκρέμαστους τους βιοπαλαιστές αγρότες
 Δύο νεκροί μέσα σε έναν μήνα στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών
 Μεγάλος ο κίνδυνος πτώχευσης, τώρα να διασφαλιστούν το εισόδημα και η επαναλειτουργία
 Απαράδεκτες μεθοδεύσεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού μπροστά στο Συνέδριο
Συνεχίζεται το «ταξίδι» της «Αγίας Ιωάννας των Σφαγείων»
 Η πραγματική εικόνα δεν κρύβεται παρά τις «παραστάσεις» του υπουργείου
 Σύσκεψη την Παρασκευή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 Στον «αέρα» και χωρίς εισόδημα για άλλον έναν χειμώνα
 Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!
 Σύσκεψη αύριο με βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ