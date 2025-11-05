ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Συνεχίζεται το «ταξίδι» της «Αγίας Ιωάννας των Σφαγείων»

Αλλη μια επιτυχημένη παράσταση με τηντου Μπ. Μπρεχτ έδωσε η Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ, αυτήν τη φορά στην αίθουσα του δήμου Αχαρνών. Την πρωτοβουλία πήρε οενώ σειρά για τη Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ έχουν τοστιςκαι ηστις

Στην παράσταση που θα δοθεί στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Λαυρίου, με ώρα έναρξης 8.30 μ.μ., καλούν το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο.

Στη δε παράσταση της Κυριακής 9 Νοέμβρη προσκλήσεις κυκλοφορούν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ρόζα Ιμβριώτη», Συνταξιουχικά Σωματεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ Καισαριανής και ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών. Η παράσταση θα δοθεί στη αίθουσα του δημαρχείου Καισαριανής με ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Τέλος, τον Νοέμβρη θα δοθούν και οι προγραμματισμένες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, στις 29 Νοέμβρη, και στη Νέα Ιωνία, στην αίθουσα «Ηλέκτρα Αποστόλου», στις 30 Νοέμβρη. Τις παραστάσεις οργανώνουν τα Σωματεία Συνταξιούχων Καλλιθέας και Ν. Ιωνίας.