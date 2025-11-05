Τετάρτη 5 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Συνεχίζεται το «ταξίδι» της «Αγίας Ιωάννας των Σφαγείων»

Αλλη μια επιτυχημένη παράσταση με την «Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» του Μπ. Μπρεχτ έδωσε η Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ, αυτήν τη φορά στην αίθουσα του δήμου Αχαρνών. Την πρωτοβουλία πήρε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης», ενώ σειρά για τη Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ έχουν το Λαύριο στις 8 Νοέμβρη και η Καισαριανή στις 9 Νοέμβρη.

Στην παράσταση που θα δοθεί στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Λαυρίου, με ώρα έναρξης 8.30 μ.μ., καλούν το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Εργατικό Κέντρο.

Στη δε παράσταση της Κυριακής 9 Νοέμβρη προσκλήσεις κυκλοφορούν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ρόζα Ιμβριώτη», Συνταξιουχικά Σωματεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ Καισαριανής και ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών. Η παράσταση θα δοθεί στη αίθουσα του δημαρχείου Καισαριανής με ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Τέλος, τον Νοέμβρη θα δοθούν και οι προγραμματισμένες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, στις 29 Νοέμβρη, και στη Νέα Ιωνία, στην αίθουσα «Ηλέκτρα Αποστόλου», στις 30 Νοέμβρη. Τις παραστάσεις οργανώνουν τα Σωματεία Συνταξιούχων Καλλιθέας και Ν. Ιωνίας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στήνουν απεργιακό «κλοιό» στο υπουργείο Υγείας αύριο και μεθαύριο
Σταθμός οι μεγάλες συσκέψεις για την κλιμάκωση της πάλης
Η «ελευθερία των εργαζομένων» ...στην πράξη, μέσα από απαράδεκτες ατομικές συμβάσεις
Δεν το βάζουν κάτω οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας»
Το «κρυφτούλι» ΕΕ - κυβέρνησης αφήνει ξεκρέμαστους τους βιοπαλαιστές αγρότες
 Δύο νεκροί μέσα σε έναν μήνα στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών
 Μεγάλος ο κίνδυνος πτώχευσης, τώρα να διασφαλιστούν το εισόδημα και η επαναλειτουργία
 Απαράδεκτες μεθοδεύσεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού μπροστά στο Συνέδριο
 Η πραγματική εικόνα δεν κρύβεται παρά τις «παραστάσεις» του υπουργείου
 Σύσκεψη την Παρασκευή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 Στον «αέρα» και χωρίς εισόδημα για άλλον έναν χειμώνα
 Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!
 Νέα κινητοποίηση σήμερα στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο
 Σύσκεψη αύριο με βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ