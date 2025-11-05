ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στήνουν απεργιακό «κλοιό» στο υπουργείο Υγείας αύριο και μεθαύριο

Σε 48ωρη απεργία η ΟΕΝΓΕ, με συγκέντρωση την Παρασκευή 7 Νοέμβρη | Αύριο κατά τόπους απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

RIZOSPASTIS

Στην τελική ευθεία για την επιτυχία της 48ωρης απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών έχουν ριχτεί με όλες τους τις δυνάμεις η Ομοσπονδία και οι κατά τόπους Ενώσεις τους, ενώ «καζάνι που βράζει» είναι το σύνολο των δημόσιων δομών Υγείας, καθώς η ένταση της επιχειρηματικής δράσης κλιμακώνει την υπερεντατικοποίηση και τις ελλείψεις προσωπικού, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για ασθενείς και υγειονομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί με απόφαση της ΟΕΝΓΕ απεργούν αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι υγειονομικοί κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις αύριο Πέμπτη, με στάση εργασίας στην Αττική και απεργία στην περιφέρεια, όπως αποφάσισε η ΠΟΕΔΗΝ.

Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα

Από αύριο λοιπόν το υπουργείο υγείας τίθεται σε απεργιακό «κλοιό», καθώς έχουν οριστεί και τα αγωνιστικά ραντεβού.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα αύριο Πέμπτη στις 9.30 π.μ. οργανώνεται συγκέντρωση από Σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Και την Παρασκευή, που κορυφώνεται η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, δίνουν ραντεβού στις 12 μ. έξω από το υπουργείο.

Σε άλλες πόλεις

Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις από τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών και άλλα σωματεία σε:

- Θεσσαλονίκη (11 π.μ.), υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

- Πάτρα, ΠΓΝΠ του Ρίου, με συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

- Αρτα (12 μ.), Νοσοκομείο.

- Βέροια και Νάουσα (11 π.μ.) στα Νοσοκομεία.

- Γιάννενα (12 μ.), Περιφέρεια Ηπείρου.

- Γρεβενά (11 π.μ.), Νοσοκομείο.

- Ηράκλειο (10 π.μ.), πύλες ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειου.

- Θήβα (10 π.μ.), πύλη Νοσοκομείου.

- Καρδίτσα (11.30 π.μ.), πύλη Νοσοκομείου.

- Λάρισα (12 μ.), πύλη Γενικού Νοσοκομείου.

- Λευκάδα (10.30 π.μ.), Νοσοκομείο.

- Λιβαδειά (11 π.μ.), ΤΕΠ Νοσοκομείου.

- Πρέβεζα (12 μ.), Νοσοκομείο.

- Ρέθυμνο (11 π.μ.), Νοσοκομείο.

- Τρίκαλα, (11 π.μ.), ΤΕΠ Νοσοκομείου.

- Χαλκίδα (11 π.μ.), ΤΕΠ Νοσοκομείου.

«Στο πόδι» ενάντια σε συγχωνεύσεις και λουκέτα

Σε μαζική συμμετοχή στις αυριανές απεργιακές συγκεντρώσεις και δυνάμωμα του αγώνα ενάντια στην πολιτική που υποβαθμίζει και διαλύει τα Νοσοκομεία και ΚΥ καλούν τα σωματεία των υγειονομικών σε Στερεά και Εύβοια, έχοντας στο πλευρό τους συνδικάτα και φορείς της περιοχής.

Στη Θήβα η Συντονιστική Επιτροπή για την Υγεία καλεί επίσης στη σύσκεψη σωματείων και φορέων σήμερα Τετάρτη, στις 6 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο, με σκοπό τόσο την επιτυχία της αυριανής απεργιακής συγκέντρωσης στο Νοσοκομείο όσο και την οργάνωση του αγώνα ενάντια στον νέο «υγειονομικό χάρτη» που σχεδιάζει η κυβέρνηση, μέσα από την κατάρτιση ενιαίου οργανογράμματος σε συνδιοικούμενα νοσοκομεία, όπως αυτά της Βοιωτίας.

Στα Γρεβενά

Τον συντονισμό τους δυναμώνουν σωματεία και φορείς της περιοχής των Γρεβενών, που οργάνωσαν και σύσκεψη με αφορμή το σχέδιο της περιφερειακής αρχής Δυτικής Μακεδονίας για την «αναδιάρθρωση του υγειονομικού χάρτη».

Κατά τη συζήτηση εκφράστηκε η μεγάλη αγωνία του λαού για το μέλλον του Νοσοκομείου Γρεβενών, συνολικά για τη λειτουργία των δημόσιων δομών Υγείας στην περιοχή, ενώ οι φορείς που συμμετείχαν ξεκαθάρισαν την αντίθεσή τους στα σχέδια της Περιφέρειας για το «νέο ΕΣΥ».

Οπως τονίζουν τα σωματεία που συντονίζονται, «το συγκεκριμένο σχέδιο πίσω από τις λέξεις "αναδιοργάνωση" και "εκσυγχρονισμός" κρύβει τη συρρίκνωση και το κλείσιμο κλινικών, τη μετατροπή των Νοσοκομείων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας σε υποβαθμισμένες δομές με "βασικές ειδικότητες" και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Υγείας».

Γι' αυτό και δηλώνουν ότι «δεν θα αποδεχτούμε καμία ενέργεια που οδηγεί στην υποβάθμιση των δημόσιων δομών Υγείας. Απαιτούμε ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου Γρεβενών, συνολικά του δημόσιου συστήματος Υγείας στη Δυτική Μακεδονία, ώστε να καλύπτονται πλήρως και ισότιμα οι ανάγκες όλων των κατοίκων».

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η υποβάθμιση του Νοσοκομείου Γρεβενών θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής, που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ποιοτικές, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας.

Οι διεκδικήσεις της ΟΕΝΓΕ

«Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» είναι μία από τις βασικές διεκδικήσεις των νοσοκομειακών γιατρών μπροστά στη 48ωρη απεργία τους. Συγκεκριμένα, απαιτούν ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους, κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων ανά προκήρυξη, μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.

Σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους, απαιτούν μεταξύ άλλων: Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, διπλασιασμό της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης, έγκαιρη - με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα - και στο ακέραιο πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.

Για τις συνθήκες δουλειάς και κόντρα στην εντατικοποίηση, λένε ΟΧΙ στη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας και απαιτούν 5ήμερο - 6ωρο - 30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.

Σε σχέση με τις άγονες περιοχές η ΟΕΝΓΕ απαιτεί την ικανοποίηση όλων των σχετικών αιτημάτων, και άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται σ' αυτές.

Για τις υποδομές και τις απαράδεκτες πληρωμές ασθενών, απαιτεί να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.