ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Δεν το βάζουν κάτω οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των περίπου 180 εργαζομένων της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα μετά την εξαγορά της από τον όμιλο «Πέντε ΑΕ» - «Γαλαξίας». Συσπειρωμένοι στο Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων ν. Ιωαννίνων, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν απαράδεκτες μεθοδεύσεις τόσο της παλιάς όσο και της νέας εργοδοσίας με στόχο να υπογραφούν νέες ατομικές συμβάσεις, που καταργούν δικαιώματα και μειώνουν μισθούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις που αρχικά ζητήθηκε να υπογραφούν (και τις υπέγραψε μόνο η πλειοψηφία των εργαζόμενων του καταστήματος Ανατολής, υπό την ταυτόχρονη πίεση «Γαλαξία» - «Παπαγεωργίου») δεν αναγράφουν καν ημερομηνία πρόσληψης, δεν αναγνωρίζουν προϋπηρεσία και ρίχνουν τους μισθούς στον κατώτατο. Δεν αναφέρονται ούτε οι ειδικότητες (ταμίες, κρεοπώλες, μανάβηδες κ.λπ.), ανοίγοντας δρόμο για αυθαίρετες μετακινήσεις από πόστο σε πόστο ή από κατάστημα σε κατάστημα. Παράλληλα ζητείται από τους εργαζόμενους να δηλώνουν προβλήματα υγείας, με την απειλή απόλυσης, ενώ προβλέπονται ακόμα και σωματικοί έλεγχοι κατά την αποχώρηση!

Μέσα από διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις οι εργαζόμενοι αποφάσισαν ομόφωνα να μην υπογράψουν τις απαράδεκτες αυτές συμβάσεις. Την περασμένη Τετάρτη μάλιστα πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κατάστημα της οδού Δωδώνης, με συμμετοχή και εργαζομένων από άλλους κλάδους, αναγκάζοντας την εργοδοσία του «Γαλαξία» να αποσύρει προσωρινά το αρχικό σχέδιο και - παρουσία του ΣΕΠΕ και εκπροσώπων του Σωματείου - να δεσμευτεί ότι θα φέρει συμβάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την απαίτηση να συνεχίσουν με τους ίδιους όρους, όπως προβλέπει και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Ωστόσο η εργοδοσία επανήλθε με τροποποιημένες συμβάσεις, προσθέτοντας ρητό όρο υποχρεωτικής μετακίνησης μεταξύ καταστημάτων. Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι ο όρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο φθοράς» για να τους εξαντλήσει και να οδηγήσει σε παραιτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Σάββατο αντί η εταιρεία να τοποθετήσει τους ήδη εργαζόμενους στις θέσεις τους έφερε προσωπικό από άλλα καταστήματα (ακόμα και από Λάρισα, Βόλο κ.α.) για να λειτουργήσει το κατάστημα της Δωδώνης, πιέζοντας έμμεσα τους ντόπιους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικά και εκτός συλλογικής διαδικασίας.

Την ίδια μέρα αναρτήθηκε και αφίσα για προσλήψεις στο κατάστημα της Δωδώνης, κίνηση που εξόργισε τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατήγγειλαν τον πρόσθετο εκβιασμό. Αξιοσημείωτη ήταν η στάση Γιαννιωτών εργαζομένων από άλλο κατάστημα «Γαλαξίας», που αρνήθηκαν να καλύψουν θέσεις συναδέλφων τους υπό αυτές τις πιέσεις.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, χθες η εργοδοσία επιχείρησε μια προπαγανδιστική ρελάνς, δημοσιεύοντας μακροσκελή ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο η οποία βρίθει ψεμάτων και συκοφαντιών. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την ευρύτερη απήχηση που έχει ο αγώνας των εργαζομένων στην πόλη, ενώ δείχνει και πόσο στριμωγμένη είναι η εργοδοσία από τη μαχητικότητά τους και τη συσπείρωσή τους στο Σωματείο.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων ν. Ιωαννίνων τονίζει: «Η μη υπογραφή νέας σύμβασης δεν σημαίνει παραίτηση. Ολοι οι εργαζόμενοι παραμένουν με τις ίδιες συμβάσεις που ίσχυαν - αυτό επιβάλλει ακόμα και ο αστικός νόμος (...) Η εργοδοσία του "Γαλαξία" να μαζέψει όλες τις νέες συμβάσεις και να προχωρήσει με το σύνολο των εργαζομένων, όπως ακριβώς ήταν. Δεν κάνουμε ρούπι πίσω!».

Το Σωματείο καλεί σε συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τη στήριξη συνδικάτων και φορέων της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι «ο αγώνας αυτός αφορά όλο τον γιαννιώτικο λαό, που ξέρει ποιος έφτιαξε με τον ιδρώτα του αυτά τα καταστήματα». Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους, υπερασπίζοντας το δικαίωμά τους στη μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία, απέναντι σε έναν όμιλο που όπως τονίζουν «χτίζει τα κέρδη του πάνω στις πλάτες όσων κράτησαν όρθια την επιχείρηση».