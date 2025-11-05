ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σταθμός οι μεγάλες συσκέψεις για την κλιμάκωση της πάλης

Με εντατικούς ρυθμούς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζονται για την επιτυχία των συσκέψεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θα αποτελέσουν σταθμό στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων το επόμενο διάστημα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις απεργιακές κινητοποιήσεις του Οκτώβρη ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά και στην «ευελιξία».

Οι συσκέψεις είναι προγραμματισμένες ως εξής:

Στην Αθήνα την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio» (Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής). Το κάλεσμα απευθύνουν μέχρι στιγμής το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και τα Συνδικάτα - Σωματεία: Οικοδόμων, Νοσοκομείου «Ευαγγελισμού», Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν. Αττικής, Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στο σινεμά «Φαργκάνη». Στη σύσκεψη καλούν τα Συνδικάτα - Σωματεία - Ενώσεις: Εμποροϋπάλληλων, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, «Μασούτη» Β. Ελλάδας, Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας, Φαρμάκου Κεντρικής Μακεδονίας, «Pfizer Hellas», ΣΕΤΕΠΕ, ΣΕΤΗΠ, Λογιστών, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας, Πωλητών - Οδηγών - Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Β. Ελλάδας, «Μαλαματίνα», «Coca Cola 3Ε» Θεσσαλονίκης, Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης, Συνταξιούχων ΟΤΑ.

Στην Πάτρα την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου. Το ΕΚΠ καλεί σε συμμετοχή τα συνδικάτα εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια, τους λαϊκούς φορείς, ενώ θέτει στη συζήτηση και την προετοιμασία του αγωνιστικού εορτασμού του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου.

Δυναμώνουμε τις συλλογικές διαδικασίες

«Τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες - οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, που φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, το δίκιο των εργαζομένων. Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!», είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπροστά στις συσκέψεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή τις διεκδικήσεις:

«- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και της 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των "κορακιών" πάνω στο βιος του λαού.

- Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση».

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Σε ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προχώρησε το Σάββατο ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, με συμμετοχή εργαζομένων από μεγάλους χώρους δουλειάς και επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, μπροστά στην καλύτερη οργάνωση της μεγάλης σύσκεψης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις 12 του Νοέμβρη.

Ο ΣΕΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε σύσκεψη στις 23 Νοέμβρη (12 μ.) με τους εργαζόμενους των καταστημάτων στην Ερμού. Επιπλέον, εκφράζει τη στήριξή του στα αυριανά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε πολλές ακόμα πόλεις, όπως και στη 48ωρη απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

Παράλληλα συνεχίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.

Συνελεύσεις - συνεδριάσεις σωματείων

- «Συζητάμε για τα συμπεράσματα από τις απεργίες και για την οργάνωση της συνέχειας του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή ΣΣΕ»: Το κάλεσμα αυτό απευθύνει για τη Γενική του Συνέλευση το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham». Την ίδια μέρα το Συνδικάτο οργανώνει στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.

- Το κλαδικό Συνδικάτο στο Χρηματοπιστωτικό προχωρά επίσης σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του, αύριο Πέμπτη στις 6 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, Αθήνα).