ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύσκεψη την Παρασκευή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Σύσκεψη σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με θέμα τον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά την Παρασκευή 7 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου του ΕΚ.

Οπως αναδεικνύει το Εργατικό Κέντρο, ήδη μέσα στο 2025 έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα εργατικά «ατυχήματα», ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν τραυματιστεί και πολύ περισσότεροι είναι θύματα επαγγελματικών ασθενειών, που πολλές από αυτές δεν υπολογίζονται ως τέτοιες.

Τα εργατικά «ατυχήματα» και οι επαγγελματικές ασθένειες, σημειώνει, είναι απόρροια την εντατικοποίησης της εργασίας, της δουλειάς νύχτα με νύχτα, των ωραρίων - λάστιχο, της έλλειψης μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους. Οι ευθύνες βαραίνουν την κυβέρνηση και την εργοδοσία, που μπροστά στην κερδοφορία της λογαριάζουν ως κόστος τα απαραίτητα μέτρα.

«Θέλουμε να πηγαίνουμε για δουλειά και να ξέρουμε ότι θα γυρίσουμε σώοι στην οικογένειά μας», ξεκαθαρίζει το Εργατικό Κέντρο στο κάλεσμά του για τη σύσκεψη, καταλήγοντας:

«Φτάνει πια! Ως εδώ! Δεν θα τους αφήσουμε να παίζουν με τις ζωές μας. Να οργανώσουμε από κοινού την παρέμβασή μας, την πάλη μας, τον αγώνα μας. Δεν θα δεχτούμε ως κανονικότητα να πηγαίνουμε στη δουλειά και να σακατευόμαστε για ένα κομμάτι ψωμί».