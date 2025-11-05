ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το «κρυφτούλι» ΕΕ - κυβέρνησης αφήνει ξεκρέμαστους τους βιοπαλαιστές αγρότες

Για την ΕΕ τα προβλήματα των αγροτών είναι «ψιλά γράμματα», όπως αποδεικνύει η απάντηση τουστηντην οποία κατέθεσε οευρωβουλευτής του Κόμματος,για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες.

Ο επίτροπος περιφρονεί πλήρως το αίτημα των παραγωγών να μη θεωρείται υποχρεωτική η δήλωση του ΑΤΑΚ για την καταβολή επιδοτήσεων και για να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται με βάση την πραγματική παραγωγή τους και το πραγματικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο. Αποφεύγει επιδεικτικά να απαντήσει στην ουσία του προβλήματος, καθώς το αντιμετωπίζει ως ζήτημα «τεχνικής εφαρμογής», και αποποιείται κάθε ευθύνη για τα αδιέξοδα στα οποία έχουν οδηγηθεί χιλιάδες βιοπαλαιστές.

Την ίδια στιγμή η Επιτροπή, επικαλούμενη τη «διακριτική ευχέρεια» των κρατών - μελών, ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι η επιβολή του ΑΤΑΚ αποτελεί επιλογή της ίδιας της κυβέρνησης της ΝΔ, παρά τα προσχήματα που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι πρόκειται για «ευρωπαϊκή υποχρέωση». Ετσι, «αδειάζει» την κυβέρνηση της ΝΔ και φανερώνει ότι ΕΕ και κυβέρνηση με το «κρυφτούλι» των κοινών ευθυνών τους υπηρετούν χέρι - χέρι την αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ, που στραγγαλίζει τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και ανοίγει τον δρόμο για τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Αλλωστε, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί από τη συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέτρο του ΑΤΑΚ, δηλαδή της δήλωσης Ε9, όχι μόνο δεν απέτρεψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά σε όλες σχεδόν τις παράνομες αιτήσεις για επιδότηση είχε καταχωρηθεί δήλωση του ΑΤΑΚ.

Από αυτό το παιχνίδι συγκάλυψης και μετακύλισης ευθυνών ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην ΕΕ οι μόνοι που μένουν ξεκρέμαστοι είναι οι βιοπαλαιστές παραγωγοί. Αυτοί είναι που κινδυνεύουν να χάσουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται και να πληρώσουν οι ίδιοι τις συνέπειες μιας πολιτικής που τους ξεκληρίζει, και ενώ έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών στις επιδοτήσεις τους εξαιτίας του σκανδάλου ρεμούλας του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευθύνη υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ και των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έδαφος της σάπιας ΕΕ και της ΚΑΠ της.

Γι' αυτό και όπως αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ «οι αγρότες έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους όταν μέσα από την οργάνωση και τη συσπείρωσή τους στους Συλλόγους και στις Ομοσπονδίες τους κλιμακώνουν τον αγώνα τους με αίτημα να λάβουν χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση τις ενισχύσεις που δικαιούνται, χωρίς την προϋπόθεση του ΑΤΑΚ. Να μην πληρώσουν οι ίδιοι τα πρόστιμα και όλα τα σπασμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φύτρωσε στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, αλλά όσοι πραγματικά φταίνε και εμπλέκονται σε αυτό».

Μ. Συντυχάκης: Για τους καπιταλιστές κηφήνες βρίσκει λεφτά η κυβέρνηση, για τους βιοπαλαιστές όχι

Το δίκαιο αίτημα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων να τους δοθούν εδώ και τώρα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις που τους οφείλονται εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της χαώδους κατάστασης που έχει δημιουργήσει αυτό σε ό,τι αφορά τους ελέγχους μετέφερε στη Βουλή ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ, κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης που είχε καταθέσει.

Οπως είπε, οι οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς αγρότες και κτηνοτρόφους από αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και τις αποζημιώσεις για τον «Ντάνιελ» ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ για το 2024 και άλλα 500 εκατ. ευρώ για το 2025. Ολα αυτά - τόνισε - συμβαίνουν σε μια περίοδο που το υψηλό κόστος παραγωγής, η ακρίβεια, οι χαμηλές τιμές παραγωγού που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα και οι επιπτώσεις των ζωονόσων ταλανίζουν τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην επιβίωσή τους.

Σχετικά με τις δηλώσεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι πληρωμές θα γίνουν όταν ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι της ΕΕ, ο Μ. Συντυχάκης ανέδειξε τις τεράστιες ευθύνες της τελευταίας αναφορικά με την ΚΑΠ, που οδήγησε στην αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την πραγματική παραγωγή. Επεσήμανε δε τις ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία γνώριζε για το σκάνδαλο και τώρα προσπαθεί να το κουκουλώσει, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, φέρνοντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα της «τεχνητής λύσης» που εφαρμόστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, σε συμφωνία και με την ΕΕ, ενώ στηλίτευσε και τον ρόλο αγροτοσυνδικαλιστών κομμάτων του συστήματος, που εξωραΐζουν την ΕΕ.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις περί «στάσης πληρωμών» σε περίπτωση που δεν δοθεί ευρωπαϊκή πιστοποίηση στον Οργανισμό μετά τους ελέγχους, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να φορτωθούν τα σπασμένα στις πλάτες των φτωχών αγροτών. Ξεκαθάρισε δε ότι τα πρόστιμα δεν θα τα πληρώσει ο λαός και ότι ήδη οι βιοπαλαιστές αγρότες ετοιμάζονται για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Ως εκ τούτου, δεδομένης και της «σιγής ασυρμάτου» που κρατά η κυβέρνηση γι' αυτά τα ζητήματα, την κάλεσε να απαντήσει τι μέτρα θα λάβει ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις οι χρωστούμενες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, το τσεκ του 2025, και να καταργηθεί η υποβολή του ΑΤΑΚ ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ισχυρίστηκε ότι οι καθυστερήσεις υπάρχουν επειδή γίνεται προσπάθεια να μεταρρυθμιστεί ο Οργανισμός «εν κινήσει».

Σε μια προσπάθεια να συσκοτίσει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και για το σκάνδαλο και για την ταλαιπωρία των αγροτοκτηνοτρόφων, «λιβάνισε» την ΕΕ και το «κράτος δικαίου», προτάσσοντας ως κυβερνητική προτεραιότητα την εξασφάλιση της διαφάνειας και της θεσμικής θωράκισης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε δε με θράσος ότι σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρξουν καθυστερήσεις είτε δυσαρέσκεια, οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν, αφού κατά τα λεγόμενά του αυτοί γίνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όντως οι επιδοτήσεις αποδίδονται «στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Στη δευτερολογία του ο Μ. Συντυχάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ποιοι ευνοήθηκαν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σχετίζονται κιόλας με το κυβερνών κόμμα. Ειδική αναφορά έκανε στην παρουσία του περιβόητου «Φραπέ» (Ν. Ξυλούρη) στην Αθήνα, «δήθεν για να υπερασπίσει τους αγρότες που δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις», αλλά και σε στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό που έχει αναδείξει το ΚΚΕ για την εν λόγω υπόθεση, δηλαδή τον πρωταγωνιστικό ρόλο σειράς τοπικών πολιτικών στελεχών, διευθυντών πολιτικών γραφείων, βουλευτών, γνωστών «αγροτοπατέρων» και άλλων κολαούζων των υπουργών.

Τέλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μέσα από διάφορα παραδείγματα ενίσχυσης επιχειρηματικών ομίλων που έχουν αναλάβει έργα στην Κρήτη, υπογράμμισε ότι «λεφτόδεντρα» υπάρχουν και «πάνε κι έρχονται, καταλήγουν στους καπιταλιστές και στα τσιράκια τους». Γι' αυτό κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους «εδώ και τώρα» 1,5 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια ειδικού σκοπού, με τη μορφή επιστρεπτέας καταβολής, υπενθυμίζοντας ότι αυτήν τη στιγμή εξαιτίας του ΑΤΑΚ το 30% των αγροτοκτηνοτρόφων κινδυνεύουν να μη λάβουν ενίσχυση.