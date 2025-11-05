«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ» - ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Η «ελευθερία των εργαζομένων» ... στην πράξη, μέσα από απαράδεκτες ατομικές συμβάσεις

Εργατικό Κέντρο Φωκίδας: Να ακυρωθούν εδώ και τώρα, κανένας εργαζόμενος να μην υπογράψει!

Ούτε μήνας δεν πέρασε από την ψήφιση του αντεργατικού νομοσχεδίου για το 13ωρο και το περαιτέρω ξεχαρβάλωμα του εργάσιμου χρόνου, όταν η κυβέρνηση και η υπουργός Εργασίας κατέφευγαν στην προκλητική προπαγάνδα περί ...«ελευθερίας των εργαζομένων» για δουλειά μέχρι εξόντωσης.

Αυτές τις μέρες, λοιπόν, σε έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, στον όμιλο Μυτιληναίου, και συγκεκριμένα στους «Ευρωπαϊκούς Βοξίτες» (θυγατρική της «Metlen Energy & Metals»), στην περιοχή της Φωκίδας, είναι σε εξέλιξη ένα ακόμα «μνημείο» εφαρμογής των αντεργατικών νόμων που επιτρέπουν στους εργοδότες να καθορίζουν τη ζωή των εργαζομένων 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι καλούνται να υπογράψουν ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η οποία συμπυκνώνει μέτρα που έχουν περάσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, διαλύοντας την ανάγκη για ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση, αφού έτσι θωρακίζεται η κερδοφορία.

Με αυτήν τη σύμβαση η εργοδοσία επιδιώκει να αναγκάσει τους εργαζόμενους να «συναινέσουν» στους στόχους της. Μια συναίνεση που αποσπάται χάρη στην άνιση σχέση εργοδότη - εργαζόμενου, με τον δεύτερο να στέκει ξεμοναχιασμένος απέναντι στο αφεντικό του και να αναγκάζεται να δεχτεί τον ξεκάθαρο εκβιασμό «ή δέχεσαι τους όρους που θέτω ή απολύεσαι».

Οι όροι της σύμβασης

Με αυτήν την ατομική σύμβαση ο εργαζόμενος καλείται να αποδεχτεί ότι:

- Αλλάζει το σύστημα εβδομαδιαίας απασχόλησής του από 5ήμερο σε 6ήμερο για ορισμένους μήνες και μετά θα επανέλθει σε 5ήμερο.

- Ο προσδιορισμός των ημερών και των ωρών απασχόλησης -εντός της εβδομάδας και των εργάσιμων ημερών αντίστοιχα- «θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εταιρεία, σύμφωνα με τις λειτουργικές της ανάγκες».

- Η εταιρεία, «βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρεί τη δυνατότητα να απασχολεί τον/την εργαζόμενο/η υπερεργασιακά, όποτε το κρίνει αναγκαίο, ενώ ο/η εργαζόμενος/η υποχρεούται να παράσχει την εργασία αυτή όποτε του/της ζητηθεί».

- Η εταιρεία, «βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρεί την δυνατότητα να απασχολεί τον/την εργαζόμενο/η υπερωριακά, όποτε το κρίνει αναγκαίο, ενώ ο/η εργαζόμενος υποχρεούται να παράσχει την εργασία αυτή όποτε του/της ζητηθεί».

- Ειδικότερα για την υπερωριακή απασχόληση διευκρινίζεται ότι θα αποζημιώνεται μόνο αυτή που θα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής της εργοδοσίας, ενώ υπερωριακή απασχόληση «άνευ εντολής δεν θα αναγνωρίζεται από την εταιρεία».

Δηλαδή η εργοδοσία λέει στον εργαζόμενο ότι:

- Τον δεσμεύει για μία ακόμα μέρα την εβδομάδα στη δουλειά, που την αφαιρεί από τον ελεύθερο χρόνο του.

- Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί αλλαγή των ημερών και της έναρξης - λήξης του ωραρίου εργασίας. Το ωράριο μπορεί να είναι ακόμα και «σπαστό».

- Με την 6ήμερη εργασία θα είναι υποχρεωμένος να κάνει 8 ώρες αντί για 5 ώρες τη βδομάδα υπερεργασία (όπως αντιστοιχούν στην 5ήμερη εργασία), άρα ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να του επιβάλει να δουλεύει 48 αντί 45 ώρες τη βδομάδα.

- Θα αμείβεται για τμήμα των επιπλέον ωρών λιγότερο απ' ό,τι πριν, αφού οι τρεις ώρες (46η - 48η ώρα) στην 5ήμερη εργασία είναι υπερωρίες και αμείβονται με 40% προσαύξηση, όμως στην 6ήμερη μετατρέπονται σε υπερεργασία και αμείβονται με 20% προσαύξηση.

- Είναι υποχρεωμένος να κάνει υπερωρία όταν του το λέει ο εργοδότης, ο οποίος θα επικαλείται τη δήθεν «συναίνεση» που απέσπασε από τον εργαζόμενο, αφού θα έχει μπει η υπογραφή στη Σύμβαση.

- Είναι υποχρεωμένος - και με βάση τον πρόσφατο νόμο Κεραμέως, για 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη - να δουλεύει, αν το θελήσει ο εργοδότης, μέχρι και 78 ώρες την εβδομάδα! Ετσι πάνε περίπατο στην πράξη τα κουραφάξελα του υπουργείου Εργασίας ότι «η υπερωρία απαιτεί τη συναίνεση του εργαζόμενου».

- Δεν θα αποζημιώνεται για υπερωρία που κάνει χωρίς την εντολή της εργοδοσίας - λες και υπάρχει εργαζόμενος που κάθεται στη δουλειά χωρίς να τον αναγκάζει ο εργοδότης!

«Δεν απαγορεύεται»

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δυνατότητα που αξιοποιεί η εργοδοσία του ομίλου Μυτιληναίου για να μετατρέψει το 5ήμερο σε 6ήμερο, ώστε από τη μία να έχει τον εργαζόμενο άλλη μία μέρα στη δουλειά και από την άλλη να μετατρέπει τις υπερωρίες σε πιο φτηνή υπερεργασία, δεν είναι καινούργια πρακτική.

Το 2017 είχε εκδοθεί απόφαση του υπουργείου Εργασίας που εντόπιζε ότι «ενδεχόμενη υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος ενέχει κινδύνους, καθώς καθιστά αδύνατη την εφαρμογή βασικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας», επομένως «δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον εργαζόμενο». Παρ' όλα αυτά, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάριζε στην παραπάνω απόφαση ότι «δεν υφίστανται διατάξεις που απαγορεύουν ρητά κάτι τέτοιο», οπότε επιτρεπόταν να εφαρμόζεται από την εργοδοσία, όπως γίνεται σήμερα στην παραπάνω επιχείρηση.

ΕΚ Φωκίδας: Η «υγεία» των ομίλων βασίζεται στην εξαθλίωση των εργατών

Την προσπάθεια της εργοδοσίας να αποσπάσει υπογραφή από τους εργαζόμενους, τάζοντας στα λόγια «200 ευρώ επιπλέον» σε όποιον εργαζόμενο συμφωνήσει, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας και απαιτεί να ακυρωθούν τώρα όσες ατομικές συμβάσεις υπογράφηκαν, «είτε με εξαπάτηση είτε με τρομοκρατία».

Στη συνέχεια εξηγεί τις επιπτώσεις των όρων της Σύμβασης και αναφέρει σκωπτικά ότι μέσα σε αυτήν «προφανώς δεν γίνεται καμία αναφορά στα 200 ευρώ που έχει τάξει η εταιρεία, ως "τυρί" για να πιαστούν οι εργαζόμενοι στη "φάκα"». Επισημαίνει δε ότι αυτά συμβαίνουν σε εργασιακούς χώρους των ομίλων που οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν «σοβαρούς και υγιείς επιχειρηματίες».

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι «η υγεία τους βασίζεται στην εξαθλίωσή μας», τονίζει το ΕΚ Φωκίδας και καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν αυτό το έκτρωμα, να απαιτήσουν την ακύρωσή του. Καλεί επίσης τα σωματεία να αντιδράσουν αγωνιστικά, να καταγγείλουν την προσπάθεια της εταιρείας να αποσπάσει υπογραφές.

Τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας καταγγέλλει και καταδικάζει σε δική της ανακοίνωση και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας.