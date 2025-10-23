ΛΑΡΙΣΑ

Οι μεγάλες ελλείψεις του Νοσοκομείου στο επίκεντρο πρόσφατης σύσκεψης

Οι μεγάλες ελλείψεις και η υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, εξαιτίας της πολιτικής της εμπορευματοποίησης της Υγείας, αναδείχθηκαν στη σύσκεψη που οργάνωσε η Ενωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ) το απόγευμα της Τρίτης, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, ενόψει και της 48ωρης κλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχτεί για τις 6 και 7 Νοέμβρη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου και του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Επίσης, οι επικεφαλής και εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στον δήμο Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πέτρος Κρίκης και Τάσος Τσιαπλές, αντίστοιχα.

Στα πολύ μεγάλα προβλήματα του Νοσοκομείου στάθηκε εισηγητικά ο Νίκος Νταφούλης, πρόεδρος της ΕΙΝΚΥΛ, εξηγώντας αναλυτικά πως η πραγματικότητα που βιώνουν υγειονομικοί και ασθενείς είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που διαφημίζει το υπουργείο Υγείας. Παρέθεσε αναλυτικά τις ελλείψεις και τα μεγάλα κενά σε προσωπικό όλων των τμημάτων και των ειδικοτήτων του νοσοκομείου αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, καθώς, όπως είπε, «οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό (πλην ιατρών) ξεπερνούν τις 250 κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τον ήδη απαρχαιωμένο οργανισμό. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του νομού μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψιν ότι το νοσοκομείο μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις όπως η κακοκαιρία "Daniel" και η πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Ταυτόχρονα στο ιατρικό προσωπικό οι ελλείψεις φτάνουν τις 37 οργανικές θέσεις, από τις 136 που προβλέπει ο Οργανισμός. Καλούμαστε να σηκώσουμε δυσανάλογο βάρος με πολλαπλές και εξαντλητικές εφημερίες, χωρίς άδειες και ρεπό».

«Δεν θα ανεχτούμε άλλο την κοροϊδία εις βάρος των ασθενών μας», τόνισε ο Περικλής Κατσιαφυλλούδης, γραμματέας της ΕΙΝΚΥΛ, ο οποίος στάθηκε, επίσης, στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας του προσωπικού, επισημαίνοντας την ανάγκη αύξησής του σε όλα τα τμήματα, καθώς και την ανάγκη επάνδρωσής τους από ειδικευμένο προσωπικό αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα των διακομιδών, λόγω των παραπάνω ελλείψεων, ασθενών από το Γενικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπως και σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που πήραν τον λόγο στη συνέχεια ανέδειξαν πως τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που υπολογίζει τις ζωτικές ανάγκες του λαού ως κόστος χωρίς όφελος, τη στιγμή που το κράτος μοιράζει δισεκατομμύρια στους μονοπωλιακούς ομίλους και στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΙΝΚΥΛ τόνισε ότι θα θέσει αναλυτικά την καταγραφή των προβλημάτων «στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να πάρει θέση η τοπική κοινωνία, στους βουλευτές του νομού» και πως είναι ανάγκη να συνεχιστεί και να διευρυνθεί ο συντονισμός της δράσης με τους μαζικούς φορείς της πόλης προτάσσοντας αποφασιστικά τη διεκδίκηση ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, με σύγχρονες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες.