Πέμπτη 23 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ
Κινητοποίηση σήμερα ενάντια σε απόλυση σε κέντρο αποκατάστασης

Την απόλυση εργαζόμενης σε κέντρο αποκατάστασης αμέσως μετά την απεργία ενάντια στον νόμο - έκτρωμα για το 13ωρο, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι θεραπείες της μητέρας της στο συγκεκριμένο κέντρο, καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και προχωρά σε νέα κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. στο κέντρο αποκατάστασης «Ανάπτυξη» (Αγίας Μαρίνας 3, Αιγάλεω, πλησίον σταθμού Μετρό «Αγία Μαρίνα»), απαιτώντας την άμεση ανάκληση της απόλυσης και τη συνέχιση της θεραπείας για τη μητέρα της απολυμένης. «Στην τρομοκρατία, στη βαρβαρότητα απέναντι σε μια ασθενή, απαντάμε με την αλληλεγγύη μας, με τον αγώνα μας», τονίζει η ΣΕΑΑΝ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέο εργαλείο, ίδια εκμετάλλευση
Σε ρυθμούς ξεσηκωμού σε όλη τη χώρα για την επιβίωσή τους
«Κόφτες» που αφήνουν χιλιάδες ανάπηρους εκτεθειμένους στην εξαθλίωση
 Κυβέρνηση κόβει - Κομισιόν ράβει, οδηγώντας τους πληγέντες κτηνοτρόφους σε απόγνωση
 Οι μεγάλες ελλείψεις του Νοσοκομείου στο επίκεντρο πρόσφατης σύσκεψης
Στους δρόμους για ουσιαστικές αυξήσεις, ενάντια στην εξαθλίωση
 Να αποσυρθεί η «φωτογραφική» διάταξη που παρατείνει τη θητεία συνδικαλιστών
 Διαβάστε σήμερα στο 4σέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 Κινητοποίηση σήμερα ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου του
 Απεργούν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ