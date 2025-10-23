ΑΙΓΑΛΕΩ

Κινητοποίηση σήμερα ενάντια σε απόλυση σε κέντρο αποκατάστασης

Την απόλυση εργαζόμενης σε κέντρο αποκατάστασης αμέσως μετά την απεργία ενάντια στον νόμο - έκτρωμα για το 13ωρο, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι θεραπείες της μητέρας της στο συγκεκριμένο κέντρο, καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και προχωρά σε νέα κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. στο κέντρο αποκατάστασης «Ανάπτυξη» (Αγίας Μαρίνας 3, Αιγάλεω, πλησίον σταθμού Μετρό «Αγία Μαρίνα»), απαιτώντας την άμεση ανάκληση της απόλυσης και τη συνέχιση της θεραπείας για τη μητέρα της απολυμένης. «Στην τρομοκρατία, στη βαρβαρότητα απέναντι σε μια ασθενή, απαντάμε με την αλληλεγγύη μας, με τον αγώνα μας», τονίζει η ΣΕΑΑΝ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.