Πέμπτη 23 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Απεργούν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης

Με σχεδόν καθολική συμμετοχή στη χθεσινή πρώτη μέρα απεργίας τους, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στον δήμο Ηρακλείου Αττικής δήλωσαν τη ρητή αντίθεσή τους στην απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης, χτυπώντας δικαιώματα των εργαζομένων και των δημοτών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, χθες αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους με 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, απαιτώντας την απόσυρση της απόφασης της δημοτικής αρχής. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχαν πραγματοποιήσει στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής όπου συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, ενώ ο Σύλλογός τους διεκδικεί Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ασφαλή οχήματα.

Χθες, πρώτη μέρα απεργίας, βρέθηκαν δίπλα στους απεργούς το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, η Ομοσπονδία και πολλά ακόμα σωματεία δήμων, εκφράζοντας τη στήριξή τους.

    

