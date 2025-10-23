Πέμπτη 23 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Κινητοποίηση σήμερα ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου του

Κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του Γιάννη Αναγνώστου, αντιπροέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, πραγματοποιούν σήμερα Πέμπτη στις 9 π.μ. το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας στην κεντρική πύλη των δικαστηρίων (πρώην Ευελπίδων), όπου εκδικάζεται η απαράδεκτη μήνυση σε βάρος του Γ. Αναγνώστου από τον πρώην πρόεδρο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Η μήνυση αφορά την παρέμβαση που είχαν πραγματοποιήσει τα ταξικά συνδικάτα πριν τρία χρόνια εναντίον των απαράδεκτων διατάξεων που επιχείρησε να εφαρμόσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), για να βρει τρόπους να πετσοκόψει τα επιδόματα των ανέργων. «Η προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων από την κυβέρνηση στόχο έχει να τρομοκρατήσει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων και του λαού», καθώς το μόνο «αδίκημα» του Γ. Αναγνώστου - τονίζει το Συνδικάτο - ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων.

«Το εργατικό κίνημα δεν τρομοκρατείται», τονίζει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας ότι οι αγώνες «θα φέρουν τα αποτελέσματα που προσδοκούμε και θα τσακίσουν την καταστολή της κυβέρνησης, του κεφαλαίου, όλων εκείνων που θέλουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους υποταγμένους, για να υλοποιούν ανενόχλητοι τα σχέδιά τους».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέο εργαλείο, ίδια εκμετάλλευση
Σε ρυθμούς ξεσηκωμού σε όλη τη χώρα για την επιβίωσή τους
«Κόφτες» που αφήνουν χιλιάδες ανάπηρους εκτεθειμένους στην εξαθλίωση
 Κυβέρνηση κόβει - Κομισιόν ράβει, οδηγώντας τους πληγέντες κτηνοτρόφους σε απόγνωση
 Οι μεγάλες ελλείψεις του Νοσοκομείου στο επίκεντρο πρόσφατης σύσκεψης
Στους δρόμους για ουσιαστικές αυξήσεις, ενάντια στην εξαθλίωση
 Να αποσυρθεί η «φωτογραφική» διάταξη που παρατείνει τη θητεία συνδικαλιστών
 Κινητοποίηση σήμερα ενάντια σε απόλυση σε κέντρο αποκατάστασης
 Διαβάστε σήμερα στο 4σέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 Απεργούν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ