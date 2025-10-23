ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Κινητοποίηση σήμερα ενάντια στη δίωξη του αντιπροέδρου του

Κινητοποίηση ενάντια στη δίωξη του Γιάννη Αναγνώστου, αντιπροέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, πραγματοποιούν σήμερα Πέμπτη στις 9 π.μ. το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας στην κεντρική πύλη των δικαστηρίων (πρώην Ευελπίδων), όπου εκδικάζεται η απαράδεκτη μήνυση σε βάρος του Γ. Αναγνώστου από τον πρώην πρόεδρο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Η μήνυση αφορά την παρέμβαση που είχαν πραγματοποιήσει τα ταξικά συνδικάτα πριν τρία χρόνια εναντίον των απαράδεκτων διατάξεων που επιχείρησε να εφαρμόσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), για να βρει τρόπους να πετσοκόψει τα επιδόματα των ανέργων. «Η προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων από την κυβέρνηση στόχο έχει να τρομοκρατήσει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων και του λαού», καθώς το μόνο «αδίκημα» του Γ. Αναγνώστου - τονίζει το Συνδικάτο - ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων.

«Το εργατικό κίνημα δεν τρομοκρατείται», τονίζει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας ότι οι αγώνες «θα φέρουν τα αποτελέσματα που προσδοκούμε και θα τσακίσουν την καταστολή της κυβέρνησης, του κεφαλαίου, όλων εκείνων που θέλουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους υποταγμένους, για να υλοποιούν ανενόχλητοι τα σχέδιά τους».