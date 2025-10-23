Πέμπτη 23 Οχτώβρη 2025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Να αποσυρθεί η «φωτογραφική» διάταξη που παρατείνει τη θητεία συνδικαλιστών

Στην ακρόαση φορέων για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης μίλησε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ

Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας» μίλησε χθες ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, στο πλαίσιο της ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών φορέων για το νομοσχέδιο.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο άρθρο 57, που αφορά την παράταση της θητείας των γιατρών που έχει προγραμματιστεί να πάρουν σύνταξη στο τέλος της περιόδου 2025 - 2026, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έπρεπε να έχει προκηρύξει εγκαίρως θέσεις εργασίας για να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν.

Για τα κίνητρα επαναφοράς επιστημόνων από το εξωτερικό, που αναφέρονται στο άρθρο 4, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αποτελεσματικότητα του μέτρου από τη στιγμή που οι θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται είναι λιγοστές, ειδικά σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Ο Γ. Γαλανόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στη σκανδαλώδη «φωτογραφική» διάταξη που παρατείνει τη θητεία συνδικαλιστών οι οποίοι είναι προς συνταξιοδότηση, για όσο διαρκεί η θητεία τους στα όργανα. Ζήτησε την απόσυρσή της, επισημαίνοντας ως πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ότι ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο αίτημα από κανέναν συνδικαλιστή ανά την Ελλάδα, ενώ ξεκαθάρισε πως οι συνδικαλιστές δεν πρέπει να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με άλλους εργαζόμενους.

Στάθηκε επίσης στο άρθρο 65 για τη μετακίνηση γιατρών και βιολόγων από δομές του ΕΣΥ προς το «Ωνάσειο», επισημαίνοντας ότι θα ενταθεί η αποψίλωση των δημόσιων δομών Υγείας, καθώς και στο άρθρο 56 για τη μεταφορά ψυχιατρικών ασθενών ακούσια, με εντολή του εισαγγελέα από ειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

    

