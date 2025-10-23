ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στους δρόμους για ουσιαστικές αυξήσεις, ενάντια στην εξαθλίωση

Μαχητική συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου και πορεία μέχρι το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης πραγματοποίησαν χθες οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιουχικών Σωματείων.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μεγάλη διαδήλωση των συνταξιούχων της Αττικής την περασμένη βδομάδα, κατήγγειλαν ότι μετά από 15 χρόνια αρπαγών, με την ακρίβεια να σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, οδηγούνται στην εξαθλίωση.

Εστειλαν δυνατό μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης της πάλης για την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων τους και επιστροφή των κλεμμένων, βροντοφωνάζοντας «Με ψίχουλα και ψέματα δεν θα συμβιβαστούμε, όλα τα κλεμμένα τα διεκδικούμε» και «Πληρώσαμε τα κέρδη, πληρώσαμε την κρίση - Στους δρόμους του αγώνα βρίσκεται η λύση».

Απαίτησαν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» και ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη.

Επίσης, μέτρα για τη δημόσια Υγεία, με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Πραγματικά δωρεάν Υγεία, με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, δωρεάν παροχή φαρμάκων και δημιουργία δημόσιων γηροκομείων.





Από τη βήμα της συγκέντρωσης ηεκ μέρους τηςανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση έχει πει σε όλους τους τόνους ότι χρήματα δεν υπάρχουν για εμάς. Υπάρχουν όμως για την πολεμική βιομηχανία, για να σκοτώνονται οι λαοί του κόσμου.

Τους λέμε ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε την εξαθλίωση. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε, γιατί όλα αυτά πληρώθηκαν από το αίμα μας μέσα από τα τόσα χρόνια εργασίας.

Αυτοί τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας δουλειά. Και η δική μας δουλειά είναι να συνεχίσουμε να απαιτούμε αυτά που μας ανήκουν, όσα χρειαζόμαστε για να ζούμε ανθρώπινα».

Ο Βασίλης Ρέβας, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που προβάλλουν ότι τα επιτελεία της ΕΕ σκέφτονται να τιμωρούν στο μέλλον τα κράτη - μέλη που δεν προχωράνε με τη δέουσα ταχύτητα τις αναδιαρθρώσεις στα ασφαλιστικά τους συστήματα. Πως το γεγονός ότι το 80% των συνταξιούχων στην Ευρώπη έχει ως μοναδικό εισόδημα την κρατική σύνταξη δήθεν δεν είναι υγιές, δεν βοηθά την ανάπτυξη και δεν κάνει ανταγωνιστική την οικονομία της. Αλλά και ότι θέλουν να επιβάλουν ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα στηρίζεται μόνο στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών, και στις επενδύσεις που αυτές θα πραγματοποιούν με τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων.

Και σημείωσε: «Από τέτοιου είδους εξελίξεις μπορεί να νιώθουν έκπληξη μόνο όσοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ΕΕ φτιάχτηκε για να ευημερήσουν οι λαοί, όσοι θεωρούν ότι οι περικοπές στις συντάξεις και γενικά στις παροχές του ασφαλιστικού συστήματος έχουν τελειώσει.

Εμείς δεν νιώθουμε καμία έκπληξη, γιατί ξέρουμε ότι στη χώρα μας η δημιουργία του ΤΕΚΑ εντάσσεται ακριβώς σε αυτόν τον ευρωενωσιακό σχεδιασμό, όπου ο ασφαλισμένος μετατρέπεται σε επενδυτή, που αποδέχεται την κλίμακα των ρίσκων και έτσι δεν απαλλάσσεται μόνο το κράτος από την ευθύνη να προστατεύει τον ασφαλισμένο εργαζόμενο, γιατί ξέρουμε ότι στρατηγικός στόχος της ΕΕ και των κυβερνήσεων της χώρας μας είναι η πλήρης παράδοση του ασφαλιστικού συστήματος στους ιδιώτες επενδυτές.

Εμείς οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αποκλειστικά δημόσιο, υποχρεωτικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. «Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα και συνεχίζουμε», τόνισε, θυμίζοντας ότι η νέα αγωνιστική πρωτοβουλία έρχεται λίγο καιρό μετά τη μεγαλειώδη πανελλαδική συγκέντρωση που έκαναν οι συνταξιούχοι στα εγκαίνια της ΔΕΘ. «Δώσαμε και δίνουμε συνέχεια με συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή μας σε όλες τις συγκεντρώσεις του εργατικού κινήματος, μαζί με τα παιδιά μας που παλεύουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες απέναντι σε πρωτοφανή αντεργατικά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, ως συνέχεια των προηγούμενων», είπε.

Κάλεσε να δυναμώσει ο αγώνας, γιατί «μόνο με τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις μπορούμε να δώσουμε λύσεις, να αποκρούσουμε τις αντεργατικές πολιτικές, να ανατρέψουμε τα μέτρα και για εμάς και για τα παιδιά μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή, που τη δικαιούμαστε και εμείς και η νέα γενιά. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που εδώ και 15 χρόνια έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις διαδοχικά.

(...) Ολοι αυτοί που διαχειρίζονται το σύστημα συνεχίζουν τις ίδιες πολιτικές, που δεν υπαγορεύονται από τα συμφέροντα του λαού, υπαγορεύονται από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που θέλουν όλο και περισσότερα κέρδη και υπερκέρδη».