Παρέμβαση του ΚΚΕ σε σχετική συζήτηση στη Βουλή
Σχετικά με την αναλυτική έκθεση που αφορά την προνοιακή - επιδοματική πολιτική του ΟΠΕΚΑ, υπογράμμισε ότι λείπει η βαθύτερη αιτία που οδηγεί χιλιάδες εργατικές - λαϊκές οικογένειες και ιδιαίτερα άτομα με αναπηρία στην ανασφάλεια και στα όρια της εξαθλίωσης - σχετικής και απόλυτης.
«Και η αιτία βρίσκεται στο σάπιο σύστημα που έχει στο DNA την εκμετάλλευση και την καταπίεση, τη φτώχεια, την ανεργία, την διαρκή ανασφάλεια, καθώς η οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας έχει μοναδικό κριτήριο το μέγιστο επιχειρηματικό - καπιταλιστικό κέρδος.
Και στο πλαίσιο αυτού του εχθρικού για τον λαό αστικού κράτους ούτε μπορείτε, ούτε θέλετε να εξασφαλίσετε καθολικά, σε όλες και όλους, τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες στην εργασία, στη σύνταξη, στην Υγεία, στη διάγνωση - θεραπεία - αποκατάσταση της αναπηρίας.
Γι' αυτό προσπαθείτε να διαχειριστείτε τις αποκρουστικές συνέπειες της πολιτικής στήριξης του κεφαλαίου στα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά.
Ομως η στρατηγική ΕΕ και κυβέρνησης είναι μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης, γιατί τα όποια μέτρα υλοποιείτε είναι ενταγμένα στα ασφυκτικά δεσμά των δημοσιονομικών αντοχών της καπιταλιστικής οικονομίας, του εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών.
Κριτήριο δηλαδή είναι η εξασφάλιση των συμφερόντων και των απαιτήσεων της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας, ειδικά σε συνθήκες που η ΕΕ και η κυβέρνηση προχωρούν στην πολεμική οικονομία», τόνισε.
Εθεσε δε το ερώτημα για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης τώρα που τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανακατευθύνονται στους πολεμικούς εξοπλισμούς: Πώς θα διασφαλιστεί η συνέχεια προγραμμάτων που η χρηματοδότησή τους εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια;
Και στηλίτευσε τους απαράδεκτους «κόφτες» και τις «προϋποθέσεις» που διέπουν τα επιδόματα και τα προγράμματα του ΟΠΕΚΑ, με κριτήριο το «κόστος - όφελος».
Ενδεικτικά ανέφερε:
Η Β. Δάγκα μετέφερε τη στήριξη του ΚΚΕ στα αιτήματα του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος, όπως της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και των Συλλόγων Γονέων με παιδιά ΑμεΑ, παραθέτοντας τις διεκδικήσεις τους:
Δωρεάν θεραπείες, φάρμακα και εξετάσεις, σύγχρονα τεχνολογικά θεραπευτικά μέσα, σημαντικές αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα, έκτακτο επίδομα 1000 ευρώ, επαναφορά του επιδόματος στα ορφανά παιδιά με αναπηρία που παίρνουν τη σύνταξη του θανόντα γονιού τους, κατάργηση των περικοπών όταν ο ανάπηρος εργάζεται ή είναι συνταξιούχος, επέκταση των επιδομάτων σε πάσχοντες από Αλτσχάιμερ κ.λπ., καμία σύνταξη κάτω από 720 ευρώ, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και των άλλων αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης και των αντίστοιχων μισθών.