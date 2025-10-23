ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σε ρυθμούς ξεσηκωμού σε όλη τη χώρα για την επιβίωσή τους

Αύριο Παρασκευή στη 1 μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας θα συνεδριάσει με διευρυμένη σύνθεση η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, για να συζητηθεί και να αποφασιστεί η κλιμάκωση του αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, με συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο φόντο της εκρηκτικής κατάστασης που συνεχίζουν να βιώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που υλοποιεί σε βάρος τους η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αντιδραστικής ΚΑΠ της ΕΕ.

Είναι η ίδια πολιτική άλλωστε που αποτέλεσε και το σάπιο έδαφος για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση από τη μία να φέρει ακέραιη την ευθύνη και από την άλλη να φορτώνει τις συνέπειες στους πραγματικούς παραγωγούς, αφού έχει κηρύξει «παύση πληρωμών».

Συγκεκριμένα, οι οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες - κτηνοτρόφους από αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και τις αποζημιώσεις για τον «Daniel» ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ για το 2024 και άλλα 500 εκατ. ευρώ για το 2025! Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και η διοίκηση του Οργανισμού δεν δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι, ενώ έπρεπε τον Οκτώβρη να πάρουν την προκαταβολή και τον Δεκέμβρη την εξόφληση.





Η πολυδιαφημισμένη έναρξη των πληρωμών στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ενισχύσεις ύψους 153 εκατ. ευρώ, αφορά μόνο το 1/6 του συνόλου των οφειλών στους αγροτοκτηνοτρόφους και είναι για το έτος 2024. Μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε χθεσινή του συνέντευξη, αφού ζήτησε προκλητικά την ...υπομονή των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, απείλησε ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν υπό αμφισβήτηση τα ευρωπαϊκά κονδύλια, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα οι βιοπαλαιστές να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο.

Παράλληλα είναι ανύπαρκτα από κυβέρνηση και περιφερειακές αρχές τα μέτρα στήριξης και ουσιαστικής προστασίας του εισοδήματος για τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό των αιγοπροβάτων.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά., τους φέρνουν σε μεγάλη απόγνωση, τροφοδοτώντας νέο γύρο αγωνιστικών διεργασιών.

Στο φόντο αυτό Ομοσπονδίες και Αγροτικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται αυτό το διάστημα «στο πόδι», πραγματοποιώντας συσκέψεις και αγωνιστικές δράσεις, ενόψει και του πανελλαδικού συντονισμού που θα αποφασιστεί στην αυριανή συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Συγκεκριμένα, στη Λάρισα ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος του πρώην δήμου Νέσσωνος και Ελάτειας καλεί σε Γενική Συνέλευση σήμερα Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ. στη βιβλιοθήκη του Συκούριου.

Ανάλογη σύσκεψη σήμερα προγραμματίζεται στο Μούρεσι Πηλίου, στις 8 μ.μ. στο κατάστημα «Η Πλατεία», από τον Αγροτικό Σύλλογο Ζαγοράς και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

Την κλιμάκωση του αγώνα τους αποφάσισαν επίσης αγρότες και κτηνοτρόφοι της επαρχίας Ελασσόνας, σε μαζική σύσκεψη που οργανώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα Καλύβια από τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους, οι οποίοι μεταφέρουν τις αποφάσεις της σύσκεψης από χωριό σε χωριό της περιοχής.

Πρόγραμμα περιοδειών πραγματοποιεί αυτές τις μέρες και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, σε χωριά του νομού, εισπράττοντας παντού την αγωνιστική διάθεση των αγροτών να κλιμακώσουν την πάλη τους έτσι ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους.

Δυναμική κινητοποίηση χθες στη Λαμία, τρακτέρ στους δρόμους στη βόρεια Εύβοια

Δυναμική κινητοποίηση στα δικαστήρια Λαμίας οργάνωσαν χθες αγροτοκτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας, ενώ την Κυριακή 2 Νοέμβρη βγάζουν τα τρακτέρ στον δρόμο οι συνάδελφοί τους στη βόρεια Εύβοια.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας με δυναμική συγκέντρωση διεκδίκησης και διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας, όπου είχε οριστεί ένα ακόμα «αγροτοδικείο» σε βάρος αγωνιστών αγροτών, έδωσαν μια πρώτη αγωνιστική απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης και στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Με συμβολική παρουσία τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων που έφτασαν με πορεία στο κέντρο της Λαμίας, οι βιοπαλαιστές εξέφρασαν έμπρακτη αλληλεγγύη στους συναδέλφους τους που δικάζονται ως κοινοί εγκληματίες επειδή διεκδίκησαν το δίκιο τους, ενώ παράλληλα έστειλαν μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην πολιτική που τους ξεριζώνει από τις καλλιέργειες και τα κοπάδια τους.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων, η δίκη των 7 αγροτών και κτηνοτρόφων από τη δυτική Φθιώτιδα για τις κινητοποιήσεις του 2022 αναβλήθηκε για νέα ημερομηνία.

Οπως τόνισε ο Χρήστος Λυγδής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, η κατάσταση που βιώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι «έχει φτάσει στο απροχώρητο», καθώς το μπλοκάρισμα των πληρωμών σε επιδοτήσεις και η νόσος της ευλογιάς ήρθαν να προστεθούν στα ήδη σοβαρά προβλήματα, όπως το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η χαμηλή τιμή των προϊόντων, η έλλειψη αρδευτικών έργων κ.λπ. «Τα χρήματα των ενισχύσεων που δεν μας δίνει η κυβέρνηση, φορτώνοντας στις δικές μας πλάτες το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λείπουν από τις οικογένειές μας και τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε, προσθέτοντας ότι «όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει, εμείς θα συνεχίζουμε και θα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας».

Ανέφερε επίσης πως οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας μαζί με τους Συλλόγους και την Ομοσπονδία τους θα συμμετάσχουν την Παρασκευή στην πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα, για να συντονιστούν με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και στη συνέχεια να αποφασίσουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Μάλιστα, κατά την παραμονή τους στον χώρο των δικαστηρίων οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συμβολική κινητοποίηση στην παρέλαση της 28ης Οκτώβρη στη Λαμία, και την Πέμπτη 30 Οκτώβρη στις 8.30 μ.μ. σύσκεψη στην Ανθήλη.

Στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων της Φθιώτιδας βρέθηκαν αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, καθώς επίσης ο Κώστας Μπασδέκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στη βόρεια Εύβοια, σε σύσκεψη την οποία κάλεσε ο Αγροτικός Σύλλογος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας το βράδυ της Τρίτης στην Κήρινθο οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής αποφάσισαν την έναρξη αγωνιστικών και δυναμικών κινητοποιήσεων την Κυριακή 2 Νοέμβρη στις 11.30 π.μ., με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον δρόμο Χαλκίδας - Ιστιαίας στη θέση «Παλιουριάς».

Η σύσκεψη έγινε σε μαχητικό και αγωνιστικό κλίμα, με μεγάλη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από όλη τη βόρεια Εύβοια, και κατά τη διάρκειά της εκφράστηκαν η οργή και η αγανάκτησή τους για τη δραματική κατάσταση, αλλά και η αποφασιστικότητά τους για δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδίκησης. Αναδείχθηκε η αμείλικτη πραγματικότητα που επικρατεί στην πολύπαθη βόρεια Εύβοια και η οποία αποτελεί τρανταχτή απόδειξη ότι τα κυβερνητικά σχέδια «ανασυγκρότησης», μετά την καταστροφική πυρκαγιά, δεν αφορούσαν τον λαό της περιοχής. Μάλιστα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι βλέπουν καθημερινά προβλήματα, όπως η εμφάνιση της νόσου της ευλογιάς σε κοπάδι της περιοχής και το μπλοκάρισμα των πληρωμών, να συσσωρεύονται, πλάι στην ήδη ζοφερή πραγματικότητα.

Σε αυτά προστίθενται οι απλήρωτες ή κουτσουρεμένες ενισχύσεις και καθυστερημένες αποζημιώσεις για πυρκαγιές και θεομηνίες, οι απλήρωτοι μελισσοκόμοι, οι καταστροφές από αγριογούρουνα, η απουσία μόνιμου κτηνιάτρου και η ανυπαρξία σφαγείων, με το πλησιέστερο να βρίσκεται στην Κάρυστο. Αλλά και τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών, με τις κουτσουρεμένες αποζημιώσεις και τα εμπόδια στη διάθεση του λαδιού που δημιουργούν οι νέοι κανονισμοί, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το εισόδημά τους.

Στην Ηλεία

Σε κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη γέφυρα Πηνειακού Λάδωνα προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 11 π.μ. η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας και ο Αγροτικός Σύλλογος Πηνείας, μετά από μαζική και μαχητική σύσκεψη που πραγματοποίησαν στην Εφύρα το βράδυ της Τρίτης.

Η σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή για κοπάδια αιγοπροβάτων βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή της Πηνείας, λόγω του καταρροϊκού πυρετού, έχει δημιουργήσει μεγάλη αγανάκτηση, σε συνδυασμό με τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπολογίζεται ότι στα χωριά της περιοχής έχουν πεθάνει περίπου 2.500 ζώα, ενώ άλλα που ιάθηκαν δεν είναι πλέον παραγωγικά. Πρόκειται για ζημιά που χτύπησε δεκάδες κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να την ξεπεράσουν και την ίδια ώρα δεν προβλέπεται κανένα μέτρο αποζημίωσής τους.

Αντιθέτως, οι πληγέντες κινδυνεύουν να μη λάβουν τις ενισχύσεις τους για τη νέα χρονιά αν έχουν κατά 25% λιγότερα ζώα, ενώ τους περιμένει και επιβολή προστίμων αν έχουν απώλειες έως 10%!