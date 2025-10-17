ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση την Παρασκευή 24 Οκτώβρη στη Λάρισα

Την Παρασκευή 24 Οκτώβρη, στη 1 μ.μ., θα συνεδριάσει στη Λάρισα με διευρυμένη σύνθεση η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στο επίκεντρο της συζήτησης που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο, θα βρεθεί η κλιμάκωση του αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων με συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Η συνεδρίαση της Γραμματείας γίνεται στο φόντο της εκρηκτικής κατάστασης που συνεχίζουν να βιώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της πολιτικής που υλοποιεί σε βάρος τους η κυβέρνηση, τηρώντας «κατά γράμμα» τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι είναι εξοργισμένοι από την παύση πληρωμών που έχει κηρύξει η κυβέρνηση, φορτώνοντας στις πλάτες τους τα σπασμένα του σκανδάλου κυβερνήσεων και ΕΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή η ευλογιά και ο καταρροϊκός πυρετός των αιγοπροβάτων συνεχίζουν να «θερίζουν» κοπάδια, τα ζώα που έχουν θανατωθεί ξεπερνούν τις 300.000 σε όλη τη χώρα προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στο εισόδημα χιλιάδων κτηνοτρόφων.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά. τους φέρνουν σε μεγάλη απόγνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη είναι σε εξέλιξη συσκέψεις συντονισμού της δράσης σε χωριά της υπαίθρου της χώρας. Ενδεικτικά, σε μαχητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον Πλατύκαμπο Λάρισας η σύσκεψη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού.

Ανάλογη σύσκεψη έγινε χτες το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς από τον Αγροτικό Σύλλογο του δήμου με τη συμμετοχή Αγροτικών Συλλόγων και στους αγρότες της περιοχής του Πηλίου.

Καταστρέφονται οι κτηνοτρόφοι στην Ηλεία

Στο μεταξύ, τέλος δεν έχει η καταστροφή των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων σε περιοχές της Ηλείας, όπου έχει εμφανιστεί η νόσος του καταρροϊκού πυρετού των αιγοπροβάτων. Εδώ και περίπου έναν και πλέον μήνα υπολογίζεται ότι έχουν πεθάνει άνω των 2.000 ζώα στις περιοχές του πρώην δήμου Πηνείας, σε Κουτσοχέρα και Μουζάκι του δήμου Πύργου, που αφορούν περίπου 80 με 100 εκτροφές. Η νόσος εξαπλώθηκε και στο Βαρθολομιό, όπου όπως αναφέρθηκε από την περιοχή έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 12 κρούσματα σε 3 μονάδες.

Την ίδια ώρα, επικρατεί μεγάλη ανησυχία σε γειτονικές με τις προαναφερόμενες περιοχές για την πιθανότητα εξάπλωσης της νόσου, εφόσον μέχρι και σήμερα δεν έχει ληφθεί με ευθύνη της κυβέρνησης, του αρμόδιου υπουργείου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και των τοπικών αρχών κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης της κατάστασης.

«Οι δυσκολίες επιβίωσης είναι πολύ μεγάλες. Μετά τη ζημιά που έχουμε υποστεί, υπάρχουν αρκετοί που δεν μπορούν πλέον να συνεχίζουν την κτηνοτροφία, τα παρατάνε», σημειώνει ο Δημήτρης Χρέπας, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Μάλιστα, τα πραγματικά κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, αφού για τους θανάτους αυτούς δεν δίνονται αποζημιώσεις (θεωρείται ότι υπάρχει εμβόλιο) και η κατάληξη των ζώων δεν δηλωνόταν στην κτηνιατρική υπηρεσία.

Προβληματική όμως είναι και η διάθεση του εμβολίου. Εκτός από το κόστος που για το παλιό αγγίζει τα 7 ευρώ ανά ζώο, ακόμη και το καινούργιο (μονοδοσικό) που έχει χαμηλότερη τιμή (3,5 ευρώ ανά ζώο), είναι δυσεύρετο.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι κτηνοτρόφοι επιβαρύνονται και με τα έξοδα των αναγκαίων απολυμάνσεων και ραντισμάτων στις μονάδες τους, ενώ τα νεκρά ζώα που απομακρύνονται ανά 3-4 μέρες από ιδιωτική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με την Περιφέρεια, πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους.