ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να παρθεί πίσω η εκδικητική μετακίνηση συνδικαλίστριας στον ΕΟΠΑΕ

Τη συνδικαλιστική δίωξη και παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης της Λεμονιάς Φακάρου, ψυχολόγου που επί χρόνια εργαζόταν στο ΚΕΘΕΑ και μετέπειτα στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), και η οποία στο πλαίσιο μαζικών αιφνιδιαστικών τοποθετήσεων μετακινήθηκε, κατήγγειλε η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα κατά τη διάρκεια συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης για το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μαζικές κι αιφνιδιαστικές μετακινήσεις έγιναν στις 17 Ιούνη, αποσπώντας εργαζόμενους από δομές διαφορετικής φιλοσοφίας σε αντικείμενο συχνά άσχετο με την επιστημονική - εργασιακή εμπειρία τους και χωρίς καμία εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τη βίαιη διακοπή των θεραπευτικών σχέσεων.

Η Λ. Φακάρου εργαζόταν επί 19 χρόνια σε «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, ως θεραπεύτρια, και τελευταία στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων του πρώην ΚΕΘΕΑ «Εν Δράσει», νυν Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων Αθήνας, έχοντας στην ευθύνη της 13 μέλη σε κύρια φάση θεραπείας απεξάρτησης. Παρόμοιες μετακινήσεις έχουν γίνει και σε άλλους εκλεγμένους συνδικαλιστές.

Με τις εν λόγω μετακινήσεις η Λ. Φακάρου κλήθηκε να στελεχώσει ως μοναδική εργαζόμενη το Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης Ραφήνας, που προηγουμένως είχε συσταθεί και ενταχθεί στη Διεύθυνση Πρόληψης και Ενημέρωσης του ΕΟΠΑΕ, καταργώντας το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας του ΚΕΘΕΑ «Παρέμβαση», το οποίο λειτουργούσε από το 2008 παρέχοντας υπηρεσίες στους εξαρτημένους και στις οικογένειές τους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, επίσης με μία μόνο εργαζόμενη, λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης του πρώην ΚΕΘΕΑ. Ο νέος χώρος εργασίας απέχει 25 χλμ. από τον κύριο όγκο των δομών του ΕΟΠΑΕ στο κέντρο της Αθήνας και 30 χλμ. από τον τόπο κατοικίας της εργαζόμενης, αποστάσεις που μεταφράζονται σε μία και μιάμιση ώρα αντίστοιχα ανά διαδρομή με ιδιωτικό αυτοκίνητο σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας. Η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ απέρριψε την ένσταση που υπέβαλε η εργαζόμενη, χωρίς καν να αιτιολογήσει την απόφαση της μετακίνησης.

Να θολώσει τα νερά επιδίωξε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος απαντώντας στην Ερώτηση, καθώς έκανε λόγο για «ορθή κατανομή του προσωπικού», το οποίο παραμένει ελάχιστο αριθμητικά συγκριτικά με τις οξυμένες ανάγκες. Υποστήριξε μάλιστα ότι η μετακίνηση της συνδικαλίστριας της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εργαζομένων» έγινε επειδή ο Οργανισμός δίνει ...ιδιαίτερη σημασία στην Πρόληψη.

«Παρέλειψε» βέβαια να αναφέρει ότι το συγκεκριμένο συμβουλευτικό κέντρο πρόληψης στο οποίο μετακινήθηκε η Λ. Φακάρου στεγάζεται σε κοντέινερ, χωρίς δεύτερο εργαζόμενο, ενώ τα 72 Κέντρα Πρόληψης είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο.