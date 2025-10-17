ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κλειστά χειρουργεία, τεράστια κενά, εφιαλτικές εφημερίες και ... καταστολή στους υγειονομικούς

Συκοφαντία και ύβρεις από το υπουργείο Υγείας μετά το ξύλο και τα χημικά στους εργαζόμενους του «Αττικόν»

INTIME NEWS

Η κατασυκοφάντηση των υγειονομικών από τον υπουργό «εμπορίου Υγείας» πήρε τη σκυτάλη από την άγρια καταστολή που εξαπέλυσε η κυβέρνηση προχθές σε βάρος των εργαζομένων στο «Αττικόν» Νοσοκομείο. Εκεί που από τη μία ο πρωθυπουργός μαζί με τον Αδωνη Γεωργιάδη και την κουστωδία τους έκοβαν άλλη μια κορδέλα σε άδεια από προσωπικό ντουβάρια, και πίσω από τις κάμερες ασφυκτιούσαν ασθενείς και υγειονομικοί με τα ράντζα στους διαδρόμους και τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Μάλιστα, απέναντι στις δίκαιες διαμαρτυρίες του Σωματείου, επιστρατεύτηκαν τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις που αντιμετώπισαν τους εργαζόμενους με χημικά, γκλομπ και ανοιγμένα κεφάλια, μπας και κουκουλωθεί η αθλιότητα στο νοσοκομείο.

Αυτό το αίσχος καταδικάζουν όλο και περισσότερα σωματεία εργαζομένων, με τον υπουργό Υγείας να περιδιαβαίνει στα κανάλια και να εξυβρίζει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους άλλους εργαζόμενους που αποκαλύπτουν ότι π.χ. ακόμα και σήμερα λειτουργούν οι 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες, ότι 130 ασθενείς νοσηλεύονταν σε διαδρόμους την ώρα των εγκαινίων κ.ο.κ.

Να ανοίξουν όλα τα χειρουργικά κρεβάτια και να μαζευτεί ο «κλόουν»

Τα παραπάνω αναδεικνύει και ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά, σημειώνοντας σε δήλωσή του:

«Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να προσβάλλει τους υγειονομικούς του "Αττικόν" που τον υποδέχθηκαν όπως του αξίζει, αποκαλώντας τους "μίζερους". Οι "μίζεροι" συνεχίζουν σήμερα όπως και κάθε μέρα να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να παριστάνει τον υπουργό Υγείας όντας άσχετος.

Να λύσει άμεσα το άνοιγμα των χειρουργικών αιθουσών που οι μισές είναι κλειστές, τα κενά σε 125 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και το πρόβλημα των ράντζων, που την ημέρα της επίσκεψής του έφτασαν τα 130. Αλλιώς, η κυβέρνηση να μαζέψει αυτόν τον πολιτικό κλόουν».

Συνθήκες ασφυξίας και στην Πάτρα

Την τραγική κατάσταση όπου βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία έρχεται να επιβεβαιώσει και η χτεσινή κατάσταση στην εφημερία του ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Εκεί που στα ΤΕΠ επικρατούσαν ξανά συνθήκες ασφυξίας, όπως καταγγέλλουν υγειονομικοί και συνοδοί ασθενών, με ράντζα να στριμώχνονται στους διαδρόμους, γεμάτη τη βραχεία νοσηλεία, ασφυκτική κατάσταση στους χώρους διαλογής, δυσκολία μετακίνησης του ΕΚΑΒ και των επειγόντων περιστατικών.

Την ίδια ώρα κλιμάκιο του υπουργείου Υγείας «επιθεωρούσε» το νοσοκομείο για την τήρηση εφαρμογής των ηλεκτρονικών του συστημάτων... Βέβαια προσπεράστηκαν οι ελλείψεις προσωπικού, το γεγονός ότι από τα μέσα του καλοκαιριού δεν λειτουργεί ο Μαγνητικός Τομογράφος που υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά, ότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση για το πότε θα επαναλειτουργήσει κ.ο.κ.

Κιλκίς: Εναν χρόνο περιμένει να τοποθετηθεί ο πακεταρισμένος εξοπλισμός

Επί έναν χρόνο η Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου Κιλκίς παραμένει με την κεντρική μονάδα παρακολούθησης ασθενών της Στεφανιαίας Μονάδας εκτός λειτουργίας, καθώς δεν μπορεί να επισκευαστεί, αλλά ταυτόχρονα δεν αντικαθίσταται. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ο ανάλογος εξοπλισμός υπάρχει στο νοσοκομείο, πακεταρισμένος, για τις ανάγκες λειτουργίας της ΜΕΘ, που όμως δεν λειτουργεί.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Κιλκίς, «η Στεφανιαία Μονάδα διαθέτει τέσσερις κλίνες με τα αντίστοιχα monitor (4 οθόνες) που συνδέονται στο κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα και έμφραγμα του μυοκαρδίου, μια κατάσταση επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα. Με το κεντρικό σύστημα επιτυγχάνεται η εντατική παρακολούθηση των ασθενών στο σύνολό τους, η άμεση διάγνωση των επιπλοκών και η αντιμετώπισή τους, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας και η αυξημένη φροντίδα από τους καρδιολόγους και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας εδώ κι έναν χρόνο».

Και αποκαλύπτει το θέατρο του παράλογου που διαδραματίζεται σε βάρος των ασθενών, των ιατρών και του προσωπικού της Καρδιολογικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, στις 10 Δεκέμβρη 2024 ο διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος υπέβαλε αίτημα με το οποίο ζητούσε την εγκατάσταση και χρήση του κεντρικού σταθμού και των περιφερικών monitors που ήδη είχε προμηθευτεί το νοσοκομείο.

Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2024, το Επιστημονικό Συμβούλιο και ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας γνωμοδότησαν θετικά. Με καθυστέρηση πέντε μηνών, στις 13 Μαΐου 2025, και ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς αποφάσισε να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η Καρδιολογική Κλινική και οι ασθενείς της ακόμα περιμένουν. Η κεντρική μονάδα εξακολουθεί να είναι πακεταρισμένη εκατό μέτρα παραπέρα, λόγω έλλειψης χρημάτων για τη μεταφορά και τοποθέτηση του αιτούμενου εξοπλισμού.

Ενώ όπως σχολιάζει το Σωματείο, «ακριβώς τον καιρό που ο διευθυντής της Καρδιολογικής ζητούσε τη μεταφορά της μονάδας από τη ΜΕΘ, Δεκέμβριο του 2024, από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κιλκίς αφαιρέθηκαν δυο εκατομμύρια. Περίσσευαν, δεν ήξεραν τι να τα κάνουν και τα έστειλαν πίσω».