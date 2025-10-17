ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ 13ΩΡΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Με τις ψήφους της κυβέρνησης πέρασε το περαιτέρω σμπαράλιασμα του εργάσιμου χρόνου

Με την ψήφιση του εκτρωματικού νομοσχεδίου της ΝΔ για τη 13ωρη εργασία και την απογείωση της ευελιξίας ολοκληρώθηκε χθες το πρωί η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής από 158 βουλευτές, δηλ. από εκείνους της κυβέρνησης και από δύο ακόμα «ανεξάρτητους».

Μετά και τη νέα μεγάλη απεργία, που ανέδειξε ότι το τερατούργημα έχει πάει ήδη στα σκουπίδια από τους εργαζόμενους, η μάχη περνάει στους χώρους δουλειάς, με τη διεκδίκηση για υπογραφή ΣΣΕ που θα κατοχυρώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις κόντρα στο εγκληματικό νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό, άλλωστε, ανέδειξαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ που καταψήφισαν τόσο επί της αρχής όσο και όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ σε όλη τη διαδικασία σφυροκοπούσαν το τερατούργημα, αποκαλύπτοντας τα κυβερνητικά ψέματα με τα οποία επιχειρήθηκε να στηριχθεί το σμπαράλιασμα της ζωής και της δουλειάς.

Από την ψηφοφορία απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Αριστερά το καταψήφισε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βέβαια, εστίαζαν την κούφια κριτική τους προς την κυβέρνηση ότι τάχα με το νομοσχέδιο «παραβιάζει» την ευρωπαϊκή κανονικότητα της ευελιξίας, ενώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Χαρακτηριστική είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ, που ψήφισε «υπέρ» σε 42 από τα 97 άρθρα, δίνοντας στην κυβέρνηση το «άλλοθι» που έψαχνε, αφού ένα από τα βασικά της επιχειρήματα ήταν ότι το νομοσχέδιο έχει και «θετικές διατάξεις», ενώ στο σύνολό του έχει απορριφθεί από την εργατική τάξη.

Η Ελληνική Λύση υπερψήφισε τα 9 από τα 97 άρθρα, η ΝΙΚΗ ψήφισε ΝΑΙ σε 18 από τα 97 και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε ΝΑΙ σε 20 από τα 97 άρθρα.

«Χαιρετίζει» η Κεραμέως τη ...στήριξη από την αντιπολίτευση

Τη στήριξη που παρείχαν κόμματα της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο με την ψήφιση αρκετών διατάξεων έσπευσε να εκμεταλλευτεί η υπουργός Εργασίας. Και, κάνοντας τη ...σούμα της σύγκλισης με βουλευτές των παραπάνω κομμάτων, αναφέρει ότι «πάνω από 180 βουλευτές, ήτοι τα 3/5 του βουλευτικού σώματος, υπερψήφισαν τα 47 από τα 97 άρθρα, δηλαδή το μισό σχεδόν νομοσχέδιο». Μάλιστα, η υπουργός «καλωσορίζει», όπως λέει, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο του κοινοβουλευτικού ορθολογισμού», ικανοποιώντας με τη στάση τους τους επιχειρηματικούς ομίλους, που μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν κυβερνάνε μόνο με τη ΝΔ, αλλά και με τις άλλες δυνάμεις της αστικής αντιπολίτευσης.